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Ucrania intensifica sus ataques contra centros logísticos claves en Rusia

Una ofensiva con más de 370 aeronaves no tripuladas apuntó contra la región de la capital rusa y la provincia de Tambov. Los bombardeos afectaron depósitos de una importante empresa de comercio electrónico y una planta petrolera, provocando víctimas fatales, evacuaciones de emergencia y graves daños materiales.

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La guerra entre Ucrania y Rusia sumó un nuevo capítulo de alta tensión en territorio ruso. Un masivo ataque coordinado con drones ucranianos contra un almacén logístico en Kotovsk, una pequeña ciudad del oeste de Rusia, dejó al menos siete muertos y 24 heridos.

El gobernador de la región de Tambov, Evgueni Pervishov, confirmó que las víctimas fatales eran empleados del turno noche de un centro de distribución perteneciente a Wildberries, el gigante local del comercio electrónico.

Smoke billows from a warehouse, after deadly Ukrainian drone attacks, as per regional governors, in Elektrostal, Moscow Region, Russia, July 18, 2026, in this screen grab obtained from a social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. Verification lines: - Warehouse, buildings, and vegetation matched satellite imagery. - Date verified by statement from the governor of the Moscow region, Andrei Vorobyov, who said 24 people were injured following a drone attack on another Wildberries warehouse in Elektrostal, a city east of Moscow. - NASA Firms detected thermal activity in the area on the morning of July 18 and fire was seen on video.Kiev golpea la logística rusa

Tras calificar la acción como un "ataque terrorista planificado contra civiles", el funcionario informó que las llamas provocadas por los impactos en el depósito ya fueron extinguidas, aunque los equipos de bomberos continúan trabajando en el lugar.

Asimismo, las autoridades regionales recordaron a la población la estricta prohibición de fotografiar, filmar o difundir en redes sociales los ataques o el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea.

Alarma y evacuaciones en la región de Moscú

La ofensiva de Kiev no se limitó a Tambov. Otro gran complejo de la empresa Wildberries fue blanco de los impactos en Elektrostal, una localidad situada a unos 50 kilómetros al este de Moscú. Allí se registraron 24 heridos, varios de ellos en estado de gravedad, según detalló el gobernador de la provincia capitalina, Andrei Vorobyov.

A damaged building of a kindergarten following a Ukrainian drone attack, according to regional authorities, in the course of the Russia-Ukraine conflict, in the town of Elektrostal, Moscow region, Russia, in this handout image released on July 18, 2026. Governor of Moscow region Andrei Vorobyov/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. BEST QUALITY AVAILABLEKiev golpea la logística rusa

La emergencia se extendió también a la vecina ciudad de Noginsk, donde los drones provocaron un importante incendio en un depósito de petróleo que dejó dos heridos. Debido a la proximidad del fuego y por estrictas razones de seguridad, las autoridades sanitarias rusas tuvieron que evacuar de urgencia una clínica de maternidad de la zona.

Escudo antiaéreo y el trasfondo de la estrategia de Kiev

Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, reportó que las fuerzas militares ucranianas lanzaron más de 370 drones durante la noche hacia la región circundante a la capital.

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De acuerdo con el parte oficial, la mayoría de los dispositivos fueron derribados por las defensas antiaéreas a gran distancia de sus objetivos, logrando destruir 64 de ellos en los accesos directos a la ciudad de Moscú.

Este embate masivo responde a una estrategia que Ucrania viene intensificando en los últimos meses. Tras más de cuatro años de defenderse de la invasión rusa con apoyo occidental, el gobierno de Kiev busca asfixiar la financiación de la maquinaria de guerra del Kremlin.

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Para ello, utiliza oleadas de drones dirigidas específicamente a infraestructuras logísticas y terminales de hidrocarburos situadas en lo profundo del territorio ruso, como Kotovsk, ubicada a unos 500 kilómetros al sureste de la capital.

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