La guerra entre Ucrania y Rusia sumó un nuevo capítulo de alta tensión en territorio ruso. Un masivo ataque coordinado con drones ucranianos contra un almacén logístico en Kotovsk, una pequeña ciudad del oeste de Rusia, dejó al menos siete muertos y 24 heridos.
Ucrania intensifica sus ataques contra centros logísticos claves en Rusia
Una ofensiva con más de 370 aeronaves no tripuladas apuntó contra la región de la capital rusa y la provincia de Tambov. Los bombardeos afectaron depósitos de una importante empresa de comercio electrónico y una planta petrolera, provocando víctimas fatales, evacuaciones de emergencia y graves daños materiales.
El gobernador de la región de Tambov, Evgueni Pervishov, confirmó que las víctimas fatales eran empleados del turno noche de un centro de distribución perteneciente a Wildberries, el gigante local del comercio electrónico.
Tras calificar la acción como un "ataque terrorista planificado contra civiles", el funcionario informó que las llamas provocadas por los impactos en el depósito ya fueron extinguidas, aunque los equipos de bomberos continúan trabajando en el lugar.
Asimismo, las autoridades regionales recordaron a la población la estricta prohibición de fotografiar, filmar o difundir en redes sociales los ataques o el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea.
Alarma y evacuaciones en la región de Moscú
La ofensiva de Kiev no se limitó a Tambov. Otro gran complejo de la empresa Wildberries fue blanco de los impactos en Elektrostal, una localidad situada a unos 50 kilómetros al este de Moscú. Allí se registraron 24 heridos, varios de ellos en estado de gravedad, según detalló el gobernador de la provincia capitalina, Andrei Vorobyov.
La emergencia se extendió también a la vecina ciudad de Noginsk, donde los drones provocaron un importante incendio en un depósito de petróleo que dejó dos heridos. Debido a la proximidad del fuego y por estrictas razones de seguridad, las autoridades sanitarias rusas tuvieron que evacuar de urgencia una clínica de maternidad de la zona.
Escudo antiaéreo y el trasfondo de la estrategia de Kiev
Por su parte, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, reportó que las fuerzas militares ucranianas lanzaron más de 370 drones durante la noche hacia la región circundante a la capital.
De acuerdo con el parte oficial, la mayoría de los dispositivos fueron derribados por las defensas antiaéreas a gran distancia de sus objetivos, logrando destruir 64 de ellos en los accesos directos a la ciudad de Moscú.
Este embate masivo responde a una estrategia que Ucrania viene intensificando en los últimos meses. Tras más de cuatro años de defenderse de la invasión rusa con apoyo occidental, el gobierno de Kiev busca asfixiar la financiación de la maquinaria de guerra del Kremlin.
Para ello, utiliza oleadas de drones dirigidas específicamente a infraestructuras logísticas y terminales de hidrocarburos situadas en lo profundo del territorio ruso, como Kotovsk, ubicada a unos 500 kilómetros al sureste de la capital.