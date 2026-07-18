Escalada militar

Ucrania intensifica sus ataques contra centros logísticos claves en Rusia

Una ofensiva con más de 370 aeronaves no tripuladas apuntó contra la región de la capital rusa y la provincia de Tambov. Los bombardeos afectaron depósitos de una importante empresa de comercio electrónico y una planta petrolera, provocando víctimas fatales, evacuaciones de emergencia y graves daños materiales.