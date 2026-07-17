El embajador y representante permanente de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, denunció el viernes los ataques de Estados Unidos contra su país en una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y a la presidencia de turno del Consejo de Seguridad, la República Democrática del Congo (RDC).
Irán denunció a Estados Unidos ante la ONU por "crímenes de guerra"
El gobierno de Teherán acusó a Washington ante el Consejo de Seguridad de perpetrar ataques deliberados contra infraestructura civil y puertos estratégicos en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz. La denuncia coincide con una violenta escalada militar que ya incluye contrataques iraníes con misiles y drones hacia bases norteamericanas en Qatar y Siria.
"La República Islámica condena en los términos más enérgicos posibles los actos de agresión de Estados Unidos y los ataques deliberados contra infraestructuras civiles iraníes", afirmó Iravani en la misiva.
Iravani afirmó que la inacción continuada del Consejo de Seguridad permite a Estados Unidos seguir atacando la soberanía y la integridad territorial de Irán y perpetrar "atroces crímenes de guerra" contra la población iraní, en violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional humanitario.
El diplomático iraní ya había denunciado anteriormente ante la ONU una ola de ataques estadounidenses llevados a cabo entre el 8 y el 16 de julio contra provincias del sur, ciudades costeras y puertos situados a lo largo del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.
Seis noches de escalada militar
La denuncia se produce en medio de una nueva escalada militar entre Washington y Teherán, con ataques estadounidenses contra varias zonas del sur de Irán y una respuesta iraní con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio.
Así, este viernes Irán afirma haber atacado y destruido objetivos militares estadounidenses en Siria y Qatar, destruyendo un sistema de radar y varios aviones cisterna, y causando la muerte de varios militares estadounidenses, según comunicados de Teherán.
El jueves Estados Unidos llevó a cabo la sexta noche de bombardeos contra el sur del territorio iraní, golpeando tres puentes en la ciudad de Bandar Abás y un tramo ferroviario en la misma urbe, lo que ocasionó interrupciones en los servicios de transporte y afectaciones a la logística civil.
La situación eleva la tensión en una región ya convulsionada y genera preocupación internacional por la posibilidad de una escalada mayor que implique a aliados regionales y fuerzas desplegadas en Oriente Medio.
Distintos gobiernos y organismos internacionales han pedido contención y llamamientos a la desescalada, mientras se multiplican las versiones encontradas sobre el alcance y las consecuencias humanas y materiales de los ataques.