Tensión internacional

Irán denunció a Estados Unidos ante la ONU por "crímenes de guerra"

El gobierno de Teherán acusó a Washington ante el Consejo de Seguridad de perpetrar ataques deliberados contra infraestructura civil y puertos estratégicos en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz. La denuncia coincide con una violenta escalada militar que ya incluye contrataques iraníes con misiles y drones hacia bases norteamericanas en Qatar y Siria.