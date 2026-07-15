#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Más de 30 civiles muertos

Irán ofreció un saldo parcial de los nuevos ataques estadounidenses

Los bombardeos afectaron al sur de la nación islámica, mientras que Teherán también denunció que Bushehr volvió a ser elegido como blanco.

Humo proveniente de una explosión en un lugar desconocido, durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describe como ataques contra Irán, en esta captura de pantalla de un video distribuido el 14 de julio de 2026. Comando Central de Estados UnidosHumo proveniente de una explosión en un lugar desconocido, durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describe como ataques contra Irán, en esta captura de pantalla de un video distribuido el 14 de julio de 2026. Comando Central de Estados Unidos
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Más de 30 civiles murieron en los ataques lanzados recientemente por Estados Unidos contra el sur de Irán, afirmó este miércoles la portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani.

A través de una publicación en X, la vocera también expresó sus condolencias a las familias afectadas y prometió el apoyo del Gobierno.

Mirá tambiénTrump amenazó con atacar centrales eléctricas y puentes de Irán si no acepta negociar

Mientras tanto, el Ejército iraní informó en un comunicado que siete efectivos militares fallecieron y varios resultaron heridos durante un ataque estadounidense realizado la madrugada de este miércoles contra una guarnición de las fuerzas terrestres en el distrito de Bampur, en la provincia suroriental de Sistán y Baluchistán.

FILE PHOTO: Vessels in the Strait of Hormuz near the beach of Bandar Abbas, Iran, June 30, 2026. Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANA (West Asia News Agency)via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL. NO ACCESS FOR ISRAELI MEDIA. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. DIGITAL: NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA./File PhotoEstrecho de Ormuz. Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANA

Según detalló la misma institución militar, trece misiles impactaron en los barracones, la casa de huéspedes y los puestos de guardia de dicha guarnición.

Varias oleadas de ataques que ya concluyeron

Estados Unidos llevó a cabo varias oleadas de ataques contra las zonas meridionales de Irán en los últimos días, con el objetivo declarado de reducir la capacidad de Teherán “para amenazar el transporte marítimo comercial” en el estrecho de Ormuz.

Mirá tambiénIrán mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos detenga sus ataques

Las fuerzas iraníes respondieron atacando bases e instalaciones estadounidenses en países de la región, entre ellos Bahréin, Kuwait y Jordania, con misiles y drones.

Nuevos ataques de Estados Unidos

Mientras tanto este miércoles, el Comando Central de Estados Unidos anunció que sus fuerzas han emprendido otra ronda de ataques contra Irán, alcanzando decenas de objetivos militares cerca del estrecho de Ormuz y en las áreas costeras iraníes.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump steps out of Marine One for a visit to Fort Bragg to mark the U.S. Army anniversary, in North Carolina, U.S., June 10, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/File PhotoDonald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein

Informó a través de un comunicado que sus fuerzas habían completado, la mañana de este miércoles la última oleada de ataques contra Irán.

Las tropas dispararon munición de precisión contra sistemas de defensa costera y emplazamientos de almacenamiento y lanzamiento de misiles de crucero en la isla de Tumb Mayor durante 90 minutos, según indica el comunicado, publicado en redes sociales.

Por otra parte, Irán denunció nuevos ataques contra Bushehr, donde hay una central nuclear, según informaciones de Xinhua.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Irán
Estados Unidos
Medio Oriente
Última Noticia

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro