Más de 30 civiles murieron en los ataques lanzados recientemente por Estados Unidos contra el sur de Irán, afirmó este miércoles la portavoz del Gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani.
Irán ofreció un saldo parcial de los nuevos ataques estadounidenses
Los bombardeos afectaron al sur de la nación islámica, mientras que Teherán también denunció que Bushehr volvió a ser elegido como blanco.
A través de una publicación en X, la vocera también expresó sus condolencias a las familias afectadas y prometió el apoyo del Gobierno.
Mientras tanto, el Ejército iraní informó en un comunicado que siete efectivos militares fallecieron y varios resultaron heridos durante un ataque estadounidense realizado la madrugada de este miércoles contra una guarnición de las fuerzas terrestres en el distrito de Bampur, en la provincia suroriental de Sistán y Baluchistán.
Según detalló la misma institución militar, trece misiles impactaron en los barracones, la casa de huéspedes y los puestos de guardia de dicha guarnición.
Varias oleadas de ataques que ya concluyeron
Estados Unidos llevó a cabo varias oleadas de ataques contra las zonas meridionales de Irán en los últimos días, con el objetivo declarado de reducir la capacidad de Teherán “para amenazar el transporte marítimo comercial” en el estrecho de Ormuz.
Las fuerzas iraníes respondieron atacando bases e instalaciones estadounidenses en países de la región, entre ellos Bahréin, Kuwait y Jordania, con misiles y drones.
Nuevos ataques de Estados Unidos
Mientras tanto este miércoles, el Comando Central de Estados Unidos anunció que sus fuerzas han emprendido otra ronda de ataques contra Irán, alcanzando decenas de objetivos militares cerca del estrecho de Ormuz y en las áreas costeras iraníes.
Informó a través de un comunicado que sus fuerzas habían completado, la mañana de este miércoles la última oleada de ataques contra Irán.
Las tropas dispararon munición de precisión contra sistemas de defensa costera y emplazamientos de almacenamiento y lanzamiento de misiles de crucero en la isla de Tumb Mayor durante 90 minutos, según indica el comunicado, publicado en redes sociales.
Por otra parte, Irán denunció nuevos ataques contra Bushehr, donde hay una central nuclear, según informaciones de Xinhua.