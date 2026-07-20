Tensión diplomática

Trump garantizó que Netanyahu no será detenido en Estados Unidos tras la advertencia del alcalde de Nueva York

El expresidente rechazó de forma categórica la postura de Zohran Mamdani, quien sugirió evaluar el arresto del primer ministro israelí durante la próxima Asamblea General de la ONU por la orden de la Corte Penal Internacional. Trump respaldó la ofensiva israelí y desestimó cualquier medida judicial en suelo norteamericano.