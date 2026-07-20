El dirigente conservador alemán Jens Spahn presentó su renuncia como jefe del bloque parlamentario de la Unión Demócrata Cristiana (CDU/CSU), una de las posiciones de mayor peso dentro del Bundestag, tras la controversia que se desató al conocerse que él y su esposo fueron padres mediante gestación subrogada en Estados Unidos.
Renunció un importante dirigente de Alemania tras ser padre por gestación subrogada en Estados Unidos
Jens Spahn dejó la conducción del bloque conservador en el Parlamento alemán luego de la polémica generada por el nacimiento de su hijo mediante gestación subrogada, una práctica prohibida en ese país y rechazada por su propio partido
El caso abrió un intenso debate en Alemania porque esa práctica está prohibida por la legislación nacional y la propia CDU mantiene una postura contraria a su legalización.
Un caso que derivó en una crisis política
La polémica comenzó cuando Spahn y su esposo, Daniel Funke, anunciaron el nacimiento de su hijo, Georg. Posteriormente confirmaron que el nacimiento fue posible mediante una gestación subrogada realizada en Estados Unidos, donde este procedimiento está permitido bajo determinadas regulaciones.
En Alemania, en cambio, la legislación prohíbe la gestación subrogada desde hace más de tres décadas. La restricción alcanza tanto a la intermediación como a la realización de este tipo de acuerdos dentro del país.
Además, meses atrás, la CDU había ratificado oficialmente su rechazo a cualquier forma de legalización de esta práctica, incluso cuando se planteara sin fines comerciales.
La situación generó cuestionamientos de dirigentes opositores, organizaciones sociales y referentes del propio espacio político de Spahn, quienes consideraron que existía una contradicción entre la decisión personal del dirigente y la posición pública que históricamente sostuvo su partido.
También surgieron críticas por haber recurrido a un procedimiento prohibido en Alemania mediante su realización en otro país donde sí está permitido.
Frente al creciente debate, el dirigente anunció su dimisión mediante una carta dirigida a los legisladores de la coalición conservadora. En el texto sostuvo que la discusión generada en torno a su decisión personal terminó afectando el ejercicio de sus responsabilidades políticas y afirmó que, en este momento de su vida, su prioridad es su familia.
Qué dice la ley alemana y por qué el caso tuvo tanta repercusión
La renuncia no estuvo vinculada a una causa judicial sino al impacto político que provocó el episodio. De acuerdo con especialistas en derecho alemán, la legislación no sanciona penalmente a quienes regresan al país con un hijo nacido mediante gestación subrogada en el extranjero, pero la práctica continúa prohibida dentro del territorio alemán y sigue siendo objeto de un amplio debate ético, jurídico y político.
Uno de los principales cuestionamientos surgió porque Spahn era una de las figuras más influyentes de la CDU y había respaldado públicamente la postura del partido sobre este tema. La controversia creció a medida que distintos dirigentes reclamaban explicaciones y planteaban que el episodio afectaba la credibilidad de la fuerza política. Finalmente, la presión interna derivó en su renuncia.
El canciller alemán, Friedrich Merz, había felicitado inicialmente a la pareja por el nacimiento del niño, pero luego remarcó que la normativa vigente en Alemania es clara y que no existía intención de modificarla. Según medios alemanes, el jefe de Gobierno tomó distancia del caso a medida que aumentaban las críticas dentro de la coalición oficialista.