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Nueva escalada

Estados Unidos respondió a Irán con una ofensiva contra instalaciones militares

La operación militar fue anunciada luego de una serie de lanzamientos de misiles atribuidos a Teherán y apuntó contra centros de mando, drones, sistemas defensivos y otras capacidades estratégicas.

Estados Unidos mantiene miles de efectivos desplegados en Medio Oriente.Estados Unidos mantiene miles de efectivos desplegados en Medio Oriente.
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Las fuerzas militares de Estados Unidos realizaron una serie de ataques contra objetivos en Irán durante la noche del miércoles, en respuesta a los recientes lanzamientos de misiles atribuidos a Teherán contra posiciones estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.

La ofensiva comenzó cerca de las 20:00 del miércoles (00:00 GMT del jueves), según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a través de sus redes oficiales. El organismo calificó la operación como una respuesta a los intentos de ataque registrados previamente contra sus tropas en la región.

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Los objetivos alcanzados

De acuerdo con el comunicado difundido por CENTCOM, las fuerzas estadounidenses realizaron ataques de precisión contra decenas de objetivos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) dentro de Irán.

Entre los puntos alcanzados se encontraban centros de comando militar, instalaciones relacionadas con misiles y drones, sistemas de vigilancia, posiciones de defensa costera y capacidades marítimas.

Smoke rises from a boat following explosion at an unknown location, during what U.S. Central Command (CENTCOM) says are strikes on Iran, in this screengrab taken from a handout video released on July 29, 2026. U.S. Central Command /Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. OVERLAY AND MASKING FROM SOURCE. VERIFICATION: -Location and date could not be verified -No earlier version of the video found posted online before Thursday (July 29)El CENTCOM difundió imágenes de la operación militar.

El Comando Central indicó que la operación tuvo como objetivo reducir las amenazas que, según Estados Unidos, representan Irán y sus aliados para sus efectivos desplegados en Medio Oriente, el transporte marítimo comercial y los países cercanos al Golfo.

Respuesta tras lanzamientos iraníes

La escalada se produjo luego de que el martes las fuerzas del CGRI lanzaran múltiples misiles balísticos desde territorio iraní en un intento de ataque contra tropas estadounidenses ubicadas en la región.

Según la información difundida por Estados Unidos, todos los proyectiles fueron interceptados antes de alcanzar sus objetivos.

A plume of smoke rises after reported strikes, from Qeshm, Iran, July 30, 2026, in this screengrab obtained from a social media video. Social Media/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. NEWS USE ONLY. TPX IMAGES OF THE DAY Verification lines : Reuters confirmed the location from terrain, road layout, vegetation, shape and location of smoke that matched archive and satellite images and corroborating footage verified by Reuters. Date of the footage was confirmed by official and media report of strike on Qeshm island. Tasnim News Agency reported early on Thursday that explosions were heard and a residential area was hit by missile on Qeshm island. No older version found posted online before July 30.La tensión entre Washington y Teherán aumentó tras los últimos ataques.

Tras esos hechos, Washington anunció una respuesta militar que finalmente se concretó con la ofensiva ejecutada durante la noche del miércoles.

La presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente

En medio del aumento de las tensiones, Estados Unidos mantiene desplegados actualmente más de 50.000 militares en distintos puntos de Medio Oriente.

Las autoridades estadounidenses sostienen que las operaciones buscan proteger a sus fuerzas, garantizar la seguridad de las rutas marítimas comerciales y responder ante posibles nuevas amenazas en la región.

La nueva ofensiva suma un capítulo más a la creciente tensión entre Washington y Teherán, en un escenario marcado por ataques, respuestas militares y movimientos estratégicos de ambos países.

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