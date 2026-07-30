Las fuerzas militares de Estados Unidos realizaron una serie de ataques contra objetivos en Irán durante la noche del miércoles, en respuesta a los recientes lanzamientos de misiles atribuidos a Teherán contra posiciones estadounidenses desplegadas en Medio Oriente.
Estados Unidos respondió a Irán con una ofensiva contra instalaciones militares
La operación militar fue anunciada luego de una serie de lanzamientos de misiles atribuidos a Teherán y apuntó contra centros de mando, drones, sistemas defensivos y otras capacidades estratégicas.
La ofensiva comenzó cerca de las 20:00 del miércoles (00:00 GMT del jueves), según informó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) a través de sus redes oficiales. El organismo calificó la operación como una respuesta a los intentos de ataque registrados previamente contra sus tropas en la región.
Los objetivos alcanzados
De acuerdo con el comunicado difundido por CENTCOM, las fuerzas estadounidenses realizaron ataques de precisión contra decenas de objetivos vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) dentro de Irán.
Entre los puntos alcanzados se encontraban centros de comando militar, instalaciones relacionadas con misiles y drones, sistemas de vigilancia, posiciones de defensa costera y capacidades marítimas.
El Comando Central indicó que la operación tuvo como objetivo reducir las amenazas que, según Estados Unidos, representan Irán y sus aliados para sus efectivos desplegados en Medio Oriente, el transporte marítimo comercial y los países cercanos al Golfo.
Respuesta tras lanzamientos iraníes
La escalada se produjo luego de que el martes las fuerzas del CGRI lanzaran múltiples misiles balísticos desde territorio iraní en un intento de ataque contra tropas estadounidenses ubicadas en la región.
Según la información difundida por Estados Unidos, todos los proyectiles fueron interceptados antes de alcanzar sus objetivos.
Tras esos hechos, Washington anunció una respuesta militar que finalmente se concretó con la ofensiva ejecutada durante la noche del miércoles.
La presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente
En medio del aumento de las tensiones, Estados Unidos mantiene desplegados actualmente más de 50.000 militares en distintos puntos de Medio Oriente.
Las autoridades estadounidenses sostienen que las operaciones buscan proteger a sus fuerzas, garantizar la seguridad de las rutas marítimas comerciales y responder ante posibles nuevas amenazas en la región.
La nueva ofensiva suma un capítulo más a la creciente tensión entre Washington y Teherán, en un escenario marcado por ataques, respuestas militares y movimientos estratégicos de ambos países.