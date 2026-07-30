Este jueves 30 de julio se realiza la primera votación informal, secreta y a puerta cerrada para elegir al próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el argentino Rafael Grossi como candidato.
Se realiza la primera votación secreta por la Secretaría General de la ONU: cuál es el escenario de Grossi
El argentino corre como uno de los posibles elegidos dentro de la disputa de latinoamericanos. La chilena Bachelet también presenta sus pergaminos.
En esta instancia, los 15 miembros del Consejo de Seguridad medirán de forma secreta y no vinculante el apoyo inicial a los candidatos, con China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia como integrantes permanentes y con poder de veto.
Quien resulte elegido asumirá el cargo el 1 de enero de 2027, sucediendo al portugués António Guterres.
El escenario de Grossi
Rafael Grossi no sólo es el nombre de mayor reconocimiento para las portadas argentinas por obvias razones, sino que también cuenta con espalda y trayectoria para posicionarse como un favorito.
Joaquín Bernardis, licenciado en Relaciones Internacionales del Observatorio de Política Internacional (OPI) de la UCSF habló en CyD Litoral sobre el perfil del argentino: “Este diplomático argentino de carrera que lidera el Organismo Internacional de la Energía Atómica, un organismo clave por lo que está sucediendo en las dos guerras principales del mundo”.
Bernardis avanzó en el detalle de cada uno de ellos: “Tanto el conflicto europeo, con todo lo que es la central nuclear de Zaporiyia, que es un punto álgido también en los últimos años y con lo que es el conflicto Medio Oriente, con las bases nucleares iraníes”.
Grossi y algunos pares cuentan con una ventaja: “Está compitiendo con otros candidatos, no principalmente de América Latina. Pero hay una regla no escrita a la hora de elegir a los secretarios generales de la ONU y es la rotación regional. No siempre se respetó, pero ahora sería el turno América Latina”, aclaró el especialista.
“La principal contendiente vendría a ser Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile, que tiene una particularidad y es que no cuenta con el apoyo de su gobierno. Inicialmente sí, Gabriel Boric fue quien la postuló, con cierta sintonía ideológica, pero José Antonio Kast se encuentra en las antípodas de pensamiento y también con el rol que tiene que tener la ONU en el escenario internacional”, detalló Bernardis sobre la chilena.
El columnista explicó que en este contexto “tal vez Grossi tiene un punto a favor que viene a ser esa carrera diplomática, donde le permite tener un perfil un poco más técnico y también estar tocando uno de los principales ejes de la política internacional que es la la paz internacional y la seguridad. Sobre todo nuclear”.
Entre una serie de temas concretos a discutir, Bernardis resaltó dos: “Una preocupación de Vladimir Putin es que la OTAN coloque misiles nucleares muy cerca de Moscú, mientras que Irán quiere tener su propio plan nuclear y Estados Unidos no lo quiere. Son básicamente las raíces de ambos conflictos, por lo menos las raíces más inmediatas”.
Cómo son las primeras votaciones
Uno de los aspectos más relevantes de la metodología de votación son los vetos. Dentro de las posibilidades, Bernardis comentó que “ahí está el tema del Reino Unido. Habrá que ver qué decisión va a tomar, tanto por el lado de Grossi como también del lado de la Cancillería argentina. Es el punto a destrabar”.
Sobre los otros miembros permanentes del Consejo, el licenciado explicó: “Estados Unidos tiene una buena opinión, sobre todo por la sintonía ideológica que hay entre Milei y Trump”, recordando que Grossi cuenta con respaldo de la actual gestión.
“China está mucho más enfocado en una agenda de derechos humanos y sostenibilidad”, comentó sobre el posible apoyo a Bachelet y sumó: “Grossi, si bien tiene en consideración la Agenda 2030, está muy enfocado en tema de paz y seguridad, que es algo que lo pone en mucha sintonía con Donald Trump”.
Apuntando hacia Rusia, destacó que Grossi tiene el visto bueno por el resultado de las gestiones realizadas en el conflicto europeo. “Por todo lo que ha sido su trayecto diplomático podría llegar a tener el visto bueno también de Francia”, sumó Bernardis.
Con solamente abstenerse quien pretenda vetar y de obtener nueve votos del resto de los miembros, podría llegar a ser electo secretario general un candidato. A pesar de este panorama, Bernardis aclaró: “Es muy probable que en esta primera votación veamos una tendencia y varios se van a bajar. Luego continuarán en distintas votaciones. Una rosca política”.
Cuáles son todos los candidatos
- Rafael Mariano Grossi (Argentina): Diplomático argentino y actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
- Michelle Bachelet (Chile): expresidenta de Chile y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, nominada con el apoyo de Chile, Brasil y México.
- Rebeca Grynspan (Costa Rica): economista, exvicepresidenta de Costa Rica y secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
- María Fernanda Espinosa (Ecuador): exministra de Relaciones Exteriores de Ecuador y expresidenta de la Asamblea General de la ONU, nominada por Antigua y Barbuda.
- Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana): exministra de Relaciones Exteriores de Guyana y embajadora de su país ante la ONU.
- Macky Sall (Senegal): expresidente de Senegal, nominado por Burundi.
- Olara Otunnu (Uganda): diplomático ugandés y ex vicesecretario general de la ONU, el candidato más reciente en integrarse a la lista.