El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere impulsar al titular de la FIFA, Gianni Infantino, como próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según publicó este martes The New York Post, que citó fuentes cercanas al mandatario.
Trump quiere impulsar al presidente de la FIFA como próximo secretario general de la ONU
Según reveló The New York Post, el mandatario estadounidense pretende respaldar la candidatura de Gianni Infantino para suceder a António Guterres al frente de Naciones Unidas.
La información sostiene que Trump considera que el dirigente suizo tiene capacidad para reunir consensos internacionales, tras la relación que ambos fortalecieron durante la organización del Mundial 2026.
Un respaldo que aún no es oficial
De acuerdo con el medio estadounidense, no está claro si Infantino está interesado en postularse ni si Trump ya conversó formalmente con él sobre esa posibilidad.
El actual secretario general de la ONU, António Guterres, dejará el cargo a fines de diciembre. Su reemplazante deberá ser recomendado por el Consejo de Seguridad y luego aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Los posibles obstáculos
La eventual candidatura de Infantino alteraría la expectativa de que el próximo secretario general provenga de América Latina o el Caribe, una región que no ocupa ese puesto desde el mandato del peruano Javier Pérez de Cuéllar.
Entre los nombres mencionados como posibles candidatos figuran la expresidenta chilena Michelle Bachelet y el diplomático argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.
La relación entre Trump e Infantino
Durante el Mundial 2026, Trump e Infantino compartieron numerosas actividades oficiales. El presidente de la FIFA acompañó al mandatario estadounidense en distintos actos vinculados al torneo y le entregó el Premio de la Paz de la entidad.
Según The New York Post, personas cercanas a Trump creen que la experiencia de Infantino al frente de una organización con más de 200 asociaciones nacionales podría convertirse en un argumento a favor de su eventual postulación al máximo cargo de la ONU.