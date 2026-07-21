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Trump quiere impulsar al presidente de la FIFA como próximo secretario general de la ONU

Según reveló The New York Post, el mandatario estadounidense pretende respaldar la candidatura de Gianni Infantino para suceder a António Guterres al frente de Naciones Unidas.

Infantino le explica a Trump que no puede festejar con los jugadores de España. Foto: ReutersInfantino le explica a Trump que no puede festejar con los jugadores de España. Foto: Reuters
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere impulsar al titular de la FIFA, Gianni Infantino, como próximo secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), según publicó este martes The New York Post, que citó fuentes cercanas al mandatario.

La información sostiene que Trump considera que el dirigente suizo tiene capacidad para reunir consensos internacionales, tras la relación que ambos fortalecieron durante la organización del Mundial 2026.

Un respaldo que aún no es oficial

De acuerdo con el medio estadounidense, no está claro si Infantino está interesado en postularse ni si Trump ya conversó formalmente con él sobre esa posibilidad.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 FIFA President Gianni Infantino and U.S. President Donald Trump speak with Spain coach Luis de la Fuente during the trophy ceremony REUTERS/Lee SmithGianni Infantino encabeza la FIFA desde 2016 y busca la reelección en la entidad. Foto: Reuters

El actual secretario general de la ONU, António Guterres, dejará el cargo a fines de diciembre. Su reemplazante deberá ser recomendado por el Consejo de Seguridad y luego aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas.

Los posibles obstáculos

La eventual candidatura de Infantino alteraría la expectativa de que el próximo secretario general provenga de América Latina o el Caribe, una región que no ocupa ese puesto desde el mandato del peruano Javier Pérez de Cuéllar.

Entre los nombres mencionados como posibles candidatos figuran la expresidenta chilena Michelle Bachelet y el diplomático argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica.

El secretario general de la ONU, António Guterres, habla en un encuentro con la prensa en la sede de la ONU. Créditos: Xinhua/Eskinder DebebeAntónio Guterres concluirá su mandato como secretario general a fines de este año. Foto: Xinhua

La relación entre Trump e Infantino

Durante el Mundial 2026, Trump e Infantino compartieron numerosas actividades oficiales. El presidente de la FIFA acompañó al mandatario estadounidense en distintos actos vinculados al torneo y le entregó el Premio de la Paz de la entidad.

Según The New York Post, personas cercanas a Trump creen que la experiencia de Infantino al frente de una organización con más de 200 asociaciones nacionales podría convertirse en un argumento a favor de su eventual postulación al máximo cargo de la ONU.

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