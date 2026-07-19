En Estados Unidos

Mamdani afirmó que arrestará a Netanyahu si viaja a la ONU en Nueva York

El alcalde de Nueva York aseguró que su administración analiza si cuenta con herramientas legales para detener al primer ministro israelí durante una eventual visita a la ciudad en septiembre. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre el alcance de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional y generaron una inmediata reacción de funcionarios israelíes y estadounidenses.