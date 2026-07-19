La posibilidad de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, participe de la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York volvió a instalar un fuerte debate político y jurídico en Estados Unidos.
Mamdani afirmó que arrestará a Netanyahu si viaja a la ONU en Nueva York
El alcalde de Nueva York aseguró que su administración analiza si cuenta con herramientas legales para detener al primer ministro israelí durante una eventual visita a la ciudad en septiembre. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre el alcance de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional y generaron una inmediata reacción de funcionarios israelíes y estadounidenses.
El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, confirmó que su administración estudia si existe un marco legal que le permita ordenar el arresto del mandatario israelí en caso de que ingrese al territorio neoyorquino para asistir al encuentro previsto para septiembre.
La postura de Mamdani y el respaldo en la orden de la CPI
Las declaraciones del jefe comunal fueron realizadas durante una entrevista concedida al diario The New York Times, en la que sostuvo que mantiene conversaciones con el Departamento Jurídico de la ciudad para determinar cuáles son las facultades legales del gobierno municipal frente a un escenario de esas características. Según explicó, cualquier decisión deberá ajustarse estrictamente al marco normativo vigente.
Mamdani reiteró que considera que Netanyahu debería responder ante la justicia internacional por las acusaciones formuladas por la Corte Penal Internacional (CPI).
El tribunal, con sede en La Haya, emitió en 2024 una orden de arresto contra el primer ministro israelí y contra el entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad vinculados con la ofensiva militar desarrollada en la Franja de Gaza. Israel rechaza esas acusaciones y desconoce la jurisdicción de la Corte sobre sus autoridades.
Durante la entrevista, el alcalde sostuvo que "el lugar de Netanyahu está en La Haya" y aclaró que su intención no es impulsar medidas por fuera de la legislación estadounidense.
En ese sentido, reconoció que todavía no existe una definición sobre si un alcalde posee autoridad para ordenar la detención de un jefe de Estado extranjero que visite la ciudad en el marco de actividades diplomáticas.
La discusión adquirió relevancia porque la Asamblea General de la ONU reúne cada año a decenas de mandatarios y representantes de todo el mundo en la sede de Naciones Unidas, ubicada en Manhattan. Netanyahu figura entre los líderes que habitualmente participan de las sesiones de alto nivel del organismo internacional.
Las reacciones políticas y el debate sobre la inmunidad diplomática
Las declaraciones del alcalde provocaron una rápida respuesta tanto desde Israel como desde funcionarios estadounidenses. El embajador israelí ante las Naciones Unidas, Danny Danon, cuestionó la posición de Mamdani y aseguró que el primer ministro mantiene previsto asistir a la Asamblea General.
También lo acusó de utilizar un asunto de política internacional para obtener rédito político interno, en lugar de concentrarse en la administración de la ciudad.
Desde el gobierno de Estados Unidos también surgieron cuestionamientos. El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, calificó la propuesta como "teatro político" y recordó que Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma, tratado constitutivo de la Corte Penal Internacional.
Además, sostuvo que un jefe de Estado en funciones cuenta con inmunidades diplomáticas previstas por la legislación federal y por el acuerdo que regula el funcionamiento de la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Especialistas en derecho internacional señalaron que el escenario presenta una compleja superposición entre normas nacionales, compromisos internacionales e inmunidades diplomáticas. Aunque la Corte Penal Internacional emitió la orden de arresto, Estados Unidos no reconoce su jurisdicción, lo que abre interrogantes sobre la posibilidad de ejecutar una medida de ese tipo dentro de su territorio.
La controversia se suma a un clima de creciente polarización política en torno al conflicto entre Israel y Hamas, que desde hace más de dos años genera fuertes debates tanto en Estados Unidos como en otros países.
Mamdani, quien asumió recientemente la alcaldía de Nueva York, ha mantenido una postura crítica hacia la conducción del gobierno israelí y manifestó en reiteradas oportunidades su respaldo a la necesidad de investigar las denuncias por violaciones al derecho internacional humanitario.
Por el momento, la eventual visita de Netanyahu a Nueva York continúa prevista para septiembre y no existe ninguna resolución judicial en Estados Unidos que habilite una eventual detención.
Mientras tanto, el debate permanece abierto y combina aspectos de política exterior, derecho internacional e inmunidad diplomática, en un contexto de alta sensibilidad por la evolución del conflicto en Medio Oriente.