La polémica por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 sumó un protagonista inesperado. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó en un acto oficial que "a Egipto le robaron el partido", en referencia a la remontada del equipo de Lionel Scaloni por los octavos de final.
El alcalde de Nueva York se sumó a la polémica: "A Egipto le robaron el partido"
Zohran Mamdani hizo el comentario durante la presentación de un plan para mejorar el sistema de colectivos de la ciudad. Sus dichos se suman a las críticas del cuerpo técnico egipcio tras la clasificación de Argentina.
La frase fue pronunciada durante la presentación del programa "Next Stop: Fast Buses, Better Service", una iniciativa destinada a reducir los tiempos de viaje del sistema de colectivos de la ciudad.
El comentario que se volvió viral
Mientras explicaba los beneficios del plan de transporte, Mamdani ejemplificó que los ciudadanos tendrían más tiempo para compartir con sus familias o descansar. En ese contexto, lanzó una frase que despertó risas y aplausos entre los presentes.
"Eso significa que tendrán tiempo para ponerse de acuerdo con sus amigos en que ayer a Egipto le robaron", expresó el alcalde, quien luego abrió los brazos ante la reacción del público.
Una polémica que sigue creciendo
Las declaraciones de Mamdani se produjeron apenas un día después de que el entrenador egipcio, Hossam Hassan, denunciara un supuesto favoritismo arbitral hacia la Argentina y cuestionara a la FIFA por la continuidad de Lionel Messi en el torneo.
El técnico llegó incluso a sugerir que existían intereses comerciales para que el vigente campeón siguiera en competencia, declaraciones que generaron repercusión internacional.
La respuesta desde Argentina
Las acusaciones fueron rechazadas por el presidente Javier Milei, quien calificó esas versiones como una "tontería" y descartó cualquier teoría sobre un supuesto beneficio arbitral para la Selección.
Nueva York es una de las sedes del Mundial 2026 y el MetLife Stadium será el escenario de la final del torneo, prevista para el próximo 19 de julio.