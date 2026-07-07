Un DT que no para de conmoverse

La “épica” del Scaloni “llorón”

El entrenador rescató la parte emocional por sobre la táctica y la estrategia. “Los jugadores me dicen ‘La Llorona”, señaló, entre risas. En carne viva él también. Hasta admitió que se hizo entrenador para vivir momentos como los de este partido, que será inolvidable.