“Las buenas intenciones no alcanzan”

El candidato argentino a conducir la ONU propuso "honestidad brutal" en el primer debate público

Rafael Grossi sacó a relucir su perfil de gestión diplomática entre los seis aspirantes para dirigir los destinos de la Organización de las Naciones Unidas. Reivindicó su tarea en el OIEA, cuestionó la falta de respuestas del organismo y prometió “honestidad brutal” para encarar una reforma que devuelva eficacia y credibilidad.