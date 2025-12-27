Rafael Grossi, el argentino por el que apuesta el Gobierno para conducir la ONU

La Argentina decidió apostar sobre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con nombre y apellido: Rafael Mariano Grossi.
En un acto en el Palacio San Martín, la Casa Rosada presentó al actual director del OIEA como postulante a secretario general y pidió respaldo para “una ONU menos declarativa y más activa”, enfocada en resultados y en su mandato fundacional.
Con un acto realizado en el Salón Libertador de Cancillería, ante más de doscientos invitados, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, realizó esta semana la presentación oficial de la candidatura del actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) al cargo de secretario general de la ONU para el período 2027–2031.
Quirno enmarcó el anuncio en la línea que el presidente Javier Milei viene planteando de forma crítica ante el organismo multilateral: “El desafío central de las Naciones Unidas es volver a sus principios fundacionales y concentrar sus esfuerzos en aquello que verdaderamente importa”.
En esa línea, desplegó el argumento central bajo el que se apalanca la candidatura: “Recuperar la esencia original de la carta del organismo, contener la dispersión de mandatos, evitar la expansión de burocracias y estructuras y optar por resultados concretos, por sobre declaraciones grandilocuentes, es hoy una condición indispensable para que la organización vuelva a ser efectiva y relevante”, sostuvo.
La postulación había sido anunciada un mes atrás a través de un comunicado oficial, pero el acto de este lunes funcionó como lanzamiento político-diplomático, formalizando la candidatura con pedido explícito a los países miembros a prestar su acompañamiento, argumentando que su eventual elección podría empujar una organización “más eficaz” y “verdaderamente comprometida con la paz, la seguridad y los principios fundacionales”.
En ese marco, durante el acto se anunció la creación de una Unidad de Coordinación dentro de Cancillería para promover la postulación y acompañar la negociación política necesaria para una elección que, por diseño, exige apoyos en el tablero grande. El objetivo declarado: acercar el respaldo de los países con poder de veto en el Consejo de Seguridad, citados como Estados Unidos, Francia, Rusia, China y Reino Unido.
Quirno presentó a Grossi como un diplomático de trayectoria larga y de manejo fino en contextos incómodos. “Por más de 40 años de carrera diplomática, Rafael Grossi ha dedicado su vida a la prevención de conflictos y al fortalecimiento de la paz y la seguridad internacional”, afirmó.
Al repasar su gestión en el OIEA, lo describió como un dirigente capaz de combinar perfiles que no siempre conviven: “Ha demostrado que es posible liderar con firmeza y prudencia, combinar rigor técnico con sensibilidad política y actuar con aplomo incluso en los contextos más desafiantes”.
En la previa del acto, Grossi ya había explicitado el eje con el que pretende disputar esa silla: recuperar centralidad en un mundo “fragmentado”. En una entrevista con CNN en Español, definió su decisión de competir como una respuesta a un clima internacional enrarecido: quiere ser el próximo secretario general de la ONU “porque es muy importante rescatar el papel del organismo en un mundo afectado por fragmentación, guerras, conflictos y graves peligros”.
Se describió, además, como un “multilateralista convencido” y vinculó su paso por el OIEA con la ambición mayor: “Ahora, como director del OIEA, que es una de las instituciones más importantes de la familia de organismos internacionales, hemos estado involucrados en una serie de crisis internacionales con un impacto bastante efectivo y esto me llevó a creer que, en este punto, cuando la institución básica, la institución madre, se encuentra en una encrucijada, podemos hacer una contribución. Estoy convencido de que puedo hacerlo”.
Asimismo, el gobierno nacional destacó el perfil internacional que Grossi construyó desde la dirección de la OIEA, con interlocución con líderes en tensión o conflicto y participación en crisis de alto impacto.
En la presentación se pusieron sobre la mesa temas sensibles que lo pusieron a Grossi en el centro de la escena internacional como lo fueron las centrales nucleares en Ucrania en medio de la guerra con Rusia, los permanentes ensayos de Corea del Norte y el programa atómico de Irán en medio de la tensión con Israel y Estados Unidos.
Ese episodio, que alcanzó su punto máximo de tensión en junio, exigió a Grossi un rol fundamental que derivó incluso en una amenaza de muerte por no condenar ataques israelíes a sus instalaciones, situación que llevó a Francia, Alemania y Reino Unido a condenar esas amenazas y a pedir a Irán protección para el personal del OIEA y reanudar la cooperación.
El proceso de selección del sucesor del portugués António Guterres ya cuenta con fechas para un cronograma establecido: la elección se hará en 2026, para asumir el 1 de enero de 2027.
La candidatura de la Argentina tiene en consideración una “costumbre no escrita” como parte de los antecedentes que juegan a su favor: la rotación regional. De hecho, se recordó que el último latinoamericano al frente de Naciones Unidas fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar (1982–1991) y que, si la lógica de alternancia se mantuviera, “de América Latina debería salir la nueva conducción del organismo”.
Otro factor del mecanismo de alternancia tácito es la cuestión de género, que acrecientan las posibilidades de que sea una mujer como futura titular de la ONU. Entre los nombres que suenan para esa posibilidad figuran la expresidenta de Chile Michelle Bachelet y a la actual directora de la Agencia para el Comercio y el Desarrollo Rebeca Grynspan.
Hasta el momento, Grossi es el único candidato que fue formalizado. La apuesta formulada por el Gobierno argentino es destacar un mandato para el organismo multilateral con menos burocracia y más capacidad de resolución.
En el acto, Quirno insistió en que la decisión de postularlo “no es circunstancial” y la vinculó a un diagnóstico sobre el sistema multilateral: surge “de una reflexión profunda sobre el momento crítico que atraviesa el sistema multilateral y sobre el tipo de liderazgo que hoy necesitan las Naciones Unidas para recuperar eficacia y credibilidad”.