Período 2027-2031

Rafael Grossi, el argentino por el que apuesta el Gobierno para conducir la ONU

En un acto en el Palacio San Martín, la Casa Rosada presentó al actual director del OIEA como postulante a secretario general y pidió respaldo para “una ONU menos declarativa y más activa”, enfocada en resultados y en su mandato fundacional.