El Vaticano dio un paso clave en la renovación de su representación diplomática en la Argentina. El arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach comenzó formalmente su misión como nuevo nuncio apostólico luego de presentar sus cartas credenciales ante el Gobierno nacional, un trámite protocolar que marca el inicio de una etapa con un tema central en la agenda: la posible visita del papa León XIV.
Nuevo nuncio apostólico en Argentina: Michael Wallace Banach inició su misión con la visita de León XIV en agenda
El representante diplomático de la Santa Sede presentó sus cartas credenciales ante el Gobierno nacional. Entre sus primeras tareas estará avanzar en la organización de un eventual viaje del Sumo Pontífice al país.
Las credenciales fueron recibidas por el secretario de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, quien destacó el comienzo de una nueva instancia de cooperación entre el Estado argentino y la Santa Sede. A través de sus redes sociales sostuvo que la llegada del representante pontificio abre un camino de trabajo conjunto basado en el diálogo y los desafíos compartidos.
Banach fue nombrado por el papa León XIV en mayo y su desembarco en Buenos Aires ocurre en un contexto de fuerte expectativa dentro de la Iglesia católica y del Gobierno nacional por la posibilidad de que el Pontífice concrete su primer viaje oficial al país.
Una misión con la mirada puesta en el viaje papal
Aunque el Vaticano todavía no confirmó una fecha, distintas versiones ubican una eventual visita de León XIV durante noviembre. De concretarse, sería uno de los hechos religiosos y políticos más relevantes de los últimos años para la Argentina.
El nuevo nuncio tendrá un rol determinante en esa eventual organización. Como representante diplomático de la Santa Sede, será el encargado de coordinar aspectos institucionales, protocolares y logísticos entre el Vaticano y las autoridades nacionales.
Las especulaciones también incluyen una gira regional que abarcaría Uruguay y Perú, aunque por el momento no existe un anuncio oficial que confirme ese itinerario.
Quién es Michael Wallace Banach
Nacido en Worcester, Estados Unidos, Michael Wallace Banach tiene 63 años y una extensa trayectoria dentro del servicio diplomático del Vaticano. Antes de asumir su nuevo destino se desempeñó como nuncio apostólico en Hungría, donde colaboró en la organización de la visita pastoral que realizó el papa Francisco en 2023.
Fue ordenado sacerdote en 1988, obtuvo un doctorado en Derecho Canónico e ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1994. Desde entonces cumplió funciones en las nunciaturas de Bolivia y Nigeria, además de integrar la Secretaría de Estado vaticana.
También representó a la Santa Sede ante organismos internacionales con sede en Viena, entre ellos el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
Una nueva etapa para la representación del Vaticano
La nunciatura apostólica permanecía vacante desde enero, cuando el anterior representante, Miroslaw Adamczyk, fue trasladado a Albania. Con la llegada de Banach, la Santa Sede vuelve a contar con un embajador en la Argentina en un momento de especial interés para el vínculo bilateral.
Tras conocerse su designación, el arzobispo manifestó su "alegría y honor" por representar al papa León XIV en el país y aseguró que asumirá la misión con fidelidad. Además, encomendó su tarea pastoral a la protección de la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.