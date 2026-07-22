Expectativa

Llegó a la Argentina el nuevo nuncio apostólico y avanzan los preparativos para una posible visita del papa León XIV

Monseñor Michael Wallace Banach arribó a Ezeiza y asumirá la representación de la Santa Sede en el país. Su llegada permitirá avanzar en la coordinación entre el Vaticano, la Iglesia argentina y el Gobierno nacional, en un momento de creciente expectativa por una eventual visita del Pontífice, que podría concretarse en noviembre.