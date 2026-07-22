La llegada del nuevo nuncio apostólico a la Argentina abrió una nueva etapa en las gestiones vinculadas con una posible visita del papa León XIV al país.
Llegó a la Argentina el nuevo nuncio apostólico y avanzan los preparativos para una posible visita del papa León XIV
Monseñor Michael Wallace Banach arribó a Ezeiza y asumirá la representación de la Santa Sede en el país. Su llegada permitirá avanzar en la coordinación entre el Vaticano, la Iglesia argentina y el Gobierno nacional, en un momento de creciente expectativa por una eventual visita del Pontífice, que podría concretarse en noviembre.
Monseñor Michael Wallace Banach arribó este miércoles al aeropuerto internacional de Ezeiza y fue recibido por autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina, en un movimiento que dentro de la Iglesia es considerado un paso necesario para avanzar en la organización de una eventual gira del Pontífice.
La visita todavía no fue anunciada oficialmente por el Vaticano, pero la llegada del representante diplomático de la Santa Sede suma un elemento concreto a las conversaciones que se vienen desarrollando desde hace meses.
Quién es Michael Wallace Banach
Banach es un diplomático estadounidense con una extensa trayectoria en el servicio exterior de la Santa Sede. Antes de asumir su nueva misión en la Argentina, se desempeñó como nuncio apostólico en Hungría, donde concluyó su tarea antes de trasladarse al país.
Su designación había sido anunciada previamente por el Vaticano y es considerada uno de los movimientos relevantes para la relación institucional entre la Santa Sede y la Argentina.
A su llegada a Ezeiza, el nuevo nuncio fue recibido por monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y por monseñor Raúl Pizarro, secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro. El recibimiento marcó el inicio formal de su misión diplomática en el país.
El nuncio apostólico cumple una función equivalente a la de un embajador de la Santa Sede. Su tarea incluye representar al Vaticano ante las autoridades nacionales y mantener una articulación permanente con la Iglesia local.
En el contexto de una eventual visita papal, su presencia resulta especialmente relevante porque permite coordinar distintos aspectos entre las autoridades eclesiásticas y gubernamentales.
La agenda incluye cuestiones diplomáticas y protocolares, pero también aspectos relacionados con la organización general de una visita de estas características.
Entre ellos aparecen la definición de actividades, la coordinación institucional, la seguridad y los contactos entre los distintos actores involucrados. Por ese motivo, su llegada es interpretada como un avance en el proceso, aunque no constituye por sí misma una confirmación oficial del viaje de León XIV.
La designación de Banach había despertado expectativas desde mayo, cuando se conoció que sería el nuevo representante de la Santa Sede en la Argentina.
Su perfil diplomático y su experiencia en distintos destinos del servicio exterior vaticano fueron considerados factores relevantes para una misión que se desarrolla en un momento de particular interés por la posible visita del Papa.
El nuevo nuncio tendrá ahora que establecer los canales de trabajo con el Gobierno nacional y con la Conferencia Episcopal Argentina.
Esa articulación será central si finalmente se confirma la llegada del Pontífice, ya que una visita papal requiere una planificación que involucra tanto a la Iglesia como a las autoridades públicas.
La posible visita de León XIV: qué se sabe hasta ahora
La llegada de Banach ocurre en medio de una expectativa creciente por la posibilidad de que León XIV visite la Argentina durante una gira por Sudamérica.
La primera semana de noviembre aparece como una de las fechas que se manejan para un eventual viaje, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial del Vaticano sobre el itinerario definitivo ni sobre la fecha exacta de una posible llegada al país.
La expectativa aumentó luego de que se confirmara la visita del Papa a Perú durante la primera quincena de noviembre. Ese viaje alimentó las versiones sobre una eventual gira regional que podría incluir a otros países de Sudamérica, entre ellos la Argentina y Uruguay.
La posibilidad de un recorrido por la región comenzó a ser analizada en distintos ámbitos, aunque las definiciones finales dependen de la agenda que establezca la Santa Sede.
En la Argentina, las señales se fueron acumulando durante los últimos meses. El arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, había señalado que existían posibilidades de que León XIV visitara el país antes de fin de año, aunque también aclaró que todavía no había una fecha definida ni un escenario confirmado para una eventual misa.
Entre las alternativas mencionadas apareció el estadio de River Plate, pero la posibilidad de utilizar ese lugar tampoco fue presentada como una decisión definitiva.
También hubo gestiones institucionales para invitar formalmente al Pontífice. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hizo llegar una invitación a León XIV para que visite la capital argentina, en un gesto que destacó la importancia que tendría su presencia en la ciudad donde vivió y desarrolló parte de su trayectoria el papa Francisco.
A esto se sumó, en junio, el encuentro que el Papa mantuvo en el Vaticano con una delegación argentina vinculada al Instituto del Diálogo Interreligioso.
Durante esa audiencia, los integrantes de la comitiva le transmitieron el deseo de que visitara el país. Al finalizar el encuentro, León XIV bendijo una bandera argentina, en un gesto que fue interpretado como una señal significativa por los participantes.
En este escenario, el arribo del nuevo nuncio representa un paso institucional concreto. Su misión será importante para ordenar y coordinar las conversaciones necesarias entre las partes involucradas. Sin embargo, la prudencia sigue siendo necesaria: la llegada de Banach no equivale a un anuncio oficial de la visita papal.
El proceso de organización de un viaje de estas características requiere resolver múltiples aspectos antes de que el Vaticano comunique públicamente una decisión. Por eso, aunque la posibilidad de una visita durante noviembre aparece cada vez con mayor fuerza, todavía quedan definiciones pendientes.
Para la Iglesia argentina, el eventual viaje tendría además un significado particular porque sería la primera visita de León XIV al país desde su elección como Pontífice. También sería una oportunidad para retomar la presencia de un Papa en territorio argentino después de la muerte de Francisco, quien nunca llegó a regresar al país durante su pontificado.