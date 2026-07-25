Nuevos enfrentamientos

Escala la tensión en el Mar Rojo: los hutíes atacaron territorio saudita

Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron haber lanzado un ataque con misiles contra la ciudad saudita de Jazan en respuesta a los bombardeos realizados por Arabia Saudita sobre posiciones en Hodeida. La escalada vuelve a aumentar la tensión en el Mar Rojo, una de las rutas marítimas más estratégicas del comercio internacional.