Los rebeldes hutíes de Yemen se atribuyeron este sábado un ataque con misiles contra la ciudad saudita de Jazan, en el suroeste de Arabia Saudita, en una nueva escalada del conflicto que enfrenta a ambas partes y que mantiene en alerta a la región del Mar Rojo.
Escala la tensión en el Mar Rojo: los hutíes atacaron territorio saudita
Los rebeldes hutíes de Yemen afirmaron haber lanzado un ataque con misiles contra la ciudad saudita de Jazan en respuesta a los bombardeos realizados por Arabia Saudita sobre posiciones en Hodeida. La escalada vuelve a aumentar la tensión en el Mar Rojo, una de las rutas marítimas más estratégicas del comercio internacional.
La ofensiva fue presentada por el movimiento insurgente como una respuesta a los bombardeos aéreos lanzados el día anterior por la coalición encabezada por Arabia Saudita sobre la ciudad portuaria de Hodeida, uno de los principales bastiones hutíes en la costa occidental de Yemen.
Respuesta a los bombardeos sobre Hodeida
A través de su plataforma informativa Ansarollah, los hutíes informaron que atacaron la ciudad de Jazan con misiles.
Poco antes, las autoridades sauditas habían emitido una alerta por un posible riesgo para la población en esa zona, aunque la advertencia fue levantada minutos más tarde.
El intercambio de ataques se produjo después de que Arabia Saudita bombardeara distintos objetivos en la provincia de Hodeida. Según el portavoz de la coalición militar, Turki al-Maliki, la operación estuvo dirigida contra instalaciones militares vinculadas a amenazas para la navegación internacional en el Mar Rojo.
Acusaciones cruzadas por objetivos civiles y militares
Mientras Riad aseguró que la ofensiva estuvo dirigida exclusivamente contra objetivos militares, los hutíes denunciaron que los bombardeos alcanzaron infraestructura civil y prometieron responder.
De acuerdo con medios controlados por el movimiento insurgente, dos personas resultaron heridas durante los ataques: un trabajador del puerto de Hodeida y una mujer que se encontraba en la isla de Kamaran.
Fuentes de seguridad yemeníes indicaron que entre los blancos alcanzados figuraban una base naval y un campamento militar, mientras que habitantes de Hodeida reportaron fuertes explosiones en distintos sectores de la ciudad y en las inmediaciones del puerto.
Crece la tensión en una zona estratégica
El nuevo intercambio de ataques se produce en un contexto de creciente tensión en el Mar Rojo, donde los hutíes han intensificado en los últimos meses sus acciones contra embarcaciones comerciales y militares.
Estas operaciones incrementaron la preocupación internacional debido a la importancia estratégica del estrecho de Bab al-Mandeb, paso obligado para una parte significativa del comercio marítimo mundial.
Medios iraníes también informaron sobre un segundo ataque hutí contra territorio saudita, que habría alcanzado la ciudad portuaria de Yanbu, aunque esa información no fue confirmada oficialmente por las autoridades de Arabia Saudita.
La nueva escalada refleja la persistencia del conflicto en Yemen y el riesgo de que las hostilidades continúen expandiéndose en una región clave para la seguridad y el comercio internacional.