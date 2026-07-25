Los incendios forestales continúan avanzando sobre distintos puntos de Europa y ya dejaron cifras sin precedentes en Francia y España. En territorio francés, las llamas consumieron cerca de 98.000 hectáreas desde comienzos de año, el mayor registro histórico para este período, mientras que en España la superficie afectada asciende a 126.000 hectáreas, cinco veces más que durante el mismo lapso de 2025.
Europa bajo el fuego: Francia marca un récord de incendios y España supera las 126.000 hectáreas quemadas
Francia alcanzó un récord histórico con casi 98.000 hectáreas consumidas por el fuego desde comienzos de 2026, mientras que en España las llamas ya arrasaron unas 126.000 hectáreas, cinco veces más que en el mismo período del año pasado. Miles de bomberos continúan trabajando para contener focos que permanecen activos y decenas de miles de personas debieron ser evacuadas.
La magnitud de los focos obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia y provocó la evacuación de cientos de miles de personas en ambos países.
Récord histórico de superficie quemada en Francia
El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, confirmó que los incendios ya arrasaron casi 98.000 hectáreas, impulsados principalmente por el avance del fuego en el departamento de Gironda, en el sudoeste del país.
El funcionario calificó la situación como un "récord histórico" y advirtió que todavía permanecen activos varios incendios de gran magnitud, especialmente en Gironda, Las Landas y Var.
Las evacuaciones también alcanzaron cifras inéditas. Solo en Gironda debieron abandonar sus hogares unas 167.000 personas, mientras que otras 30.000 fueron evacuadas en el departamento de Las Landas como medida preventiva.
Los equipos de emergencia continúan trabajando para contener los distintos focos, favorecidos por las altas temperaturas, la sequía y las fuertes ráfagas de viento.
España enfrenta una temporada crítica de incendios
La situación también es crítica en España, donde los incendios forestales consumieron aproximadamente 126.000 hectáreas entre el 1 de enero y el 25 de julio, según datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica.
La cifra representa un incremento de más de cinco veces respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado poco más de 24.000 hectáreas afectadas.
Además, durante 2026 ya se contabilizaron 32 grandes incendios forestales, muy por encima del promedio de nueve registrado en la última década para esta época del año.
Entre los focos de mayor preocupación se encuentran los incendios que permanecen activos entre las provincias de Madrid y Ávila, donde miles de brigadistas y bomberos trabajan para intentar frenar el avance del fuego.
Las autoridades españolas informaron que alrededor de 70.000 personas debieron ser evacuadas, incluyendo unas 25.000 durante las últimas horas.
La emergencia climática vuelve al centro del debate
En medio de la crisis, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, recorrió las zonas afectadas por los incendios en la sierra oeste de Madrid y participó de una reunión del Comité Estatal de Coordinación del Plan de Emergencias.
Durante su visita, insistió en la necesidad de alcanzar un pacto de Estado frente a la emergencia climática y reclamó que las políticas públicas se apoyen en la evidencia científica para enfrentar fenómenos extremos cada vez más frecuentes.
La actual temporada de incendios vuelve a poner de manifiesto el impacto que las olas de calor, la prolongada sequía y las condiciones meteorológicas extremas tienen sobre los ecosistemas europeos, en un escenario donde los especialistas advierten que estos eventos podrían intensificarse en los próximos años.