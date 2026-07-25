Incendios forestales

Europa bajo el fuego: Francia marca un récord de incendios y España supera las 126.000 hectáreas quemadas

Francia alcanzó un récord histórico con casi 98.000 hectáreas consumidas por el fuego desde comienzos de 2026, mientras que en España las llamas ya arrasaron unas 126.000 hectáreas, cinco veces más que en el mismo período del año pasado. Miles de bomberos continúan trabajando para contener focos que permanecen activos y decenas de miles de personas debieron ser evacuadas.