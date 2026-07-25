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Moria Casán cruzó a Samuel L. Jackson por tildar a Argentina como un país racista

La conductora rechazó las declaraciones atribuidas al actor estadounidense, defendió la historia del país y aseguró que siempre recibió con los brazos abiertos a los extranjeros. Su descargo.

Moria arrasó contra Samuel Jackson por la “campaña Anti-Argentina”Moria arrasó contra Samuel Jackson por la “campaña Anti-Argentina”
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Moria Casán salió al cruce de una publicación viral atribuida al actor estadounidense Samuel L. Jackson, en la que se afirmaba que Argentina es "uno de los países más racistas del mundo". La conductora rechazó esas declaraciones y reivindicó la historia del país como receptor de inmigrantes y su trato hacia los extranjeros.

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La respuesta de Moria

Durante el inicio de su programa, la actriz cuestionó la repercusión que tuvo el mensaje en redes sociales y aseguró que no comparte esa visión sobre el país.

"No lo puedo creer, la campaña se magnificó por redes sociales. En Argentina tenemos el lema de 'Qué país generoso'. Ponemos un red carpet a todos los extranjeros, se los trata divinos, están felices acá. Es un país hermoso y amplio que amo. Fui a otros países y me han atendido muy bien. Nunca he sentido esa fricción, al contrario", expresó.

"Hablan de Argentina y no saben dónde está"

Más adelante, Moria se refirió directamente a Samuel L. Jackson y cuestionó sus dichos.

"La gente habla de Argentina y muchas veces no sabe ni dónde está ubicado. Te dicen que es parte de Centroamérica. Quizás sabe un montón y estudió nuestra historia para decir una estupidez como esa. ¿A dónde somos racistas? Un país que recibió a todos", afirmó.

El posteo de Samuel L. Jackson que causó revuelo en redes.El posteo de Samuel L. Jackson que causó revuelo en redes.

También destacó que, a su entender, la sociedad argentina mantiene una actitud abierta hacia quienes llegan desde otros países.

Su defensa del país

En ese contexto, la conductora sostuvo que Argentina ofrece oportunidades y servicios a quienes residen o visitan el país, y consideró que esa apertura muchas veces no es valorada.

Comentarios argentinos en el posteo de Samuel L. Jackson.Comentarios argentinos en el posteo de Samuel L. Jackson.

"El argentino tiene una amplitud en demasía para el extranjero, incluso educación gratis y salud. Creo que tenemos que ser un poco más malos porque cuando le das muchas cosas a la gente, después te critican. Yo me siento feliz en este país. Pienso que somos fabulosos y angelados", manifestó.

Para cerrar, resaltó algunas características que, según su visión, distinguen al país y reiteró su orgullo por ser argentina.

"Tenemos flexibilidad horaria, gastronómica, las calles y el parecido a Europa. Quien odia al país es porque lo ama demasiado y le da envidia. Me envuelvo con mi bandera, amo mi país y me parece que lo voy a defender siempre", concluyó.

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