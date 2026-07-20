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Controversia en las redes

Fuerte repudio a Samuel L. Jackson tras acusar a Argentina de "racista" en la previa de la final

El reconocido actor hollywoodense difundió un duro mensaje en sus redes sociales en el que pidió a la comunidad negra no apoyar a la Selección en el Mundial 2026. Sus dichos alineados a una campaña de estigmatización desataron una ola de críticas y el rechazo masivo de los usuarios argentinos.

Fuerte repudio a Samuel L. Jackson tras acusar a Argentina de "racista". Foto: Reuters.Fuerte repudio a Samuel L. Jackson tras acusar a Argentina de "racista". Foto: Reuters.
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El actor estadounidense Samuel L. Jackson desató una fuerte polémica en las redes sociales tras difundir un durísimo mensaje en el que calificó a la Argentina como "el país más racista del mundo" y pidió a la comunidad negra no apoyar a la Selección argentina en la final del Mundial 2026.

A través de una publicación en sus redes sociales, el reconocido actor se dirigió a la comunidad negra en la previa de la Copa del Mundo y generó un fuerte debate sobre la historia argentina.

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El mensaje viral en redes sociales

En su comunicado, que no tardó en viralizarse en las distintas plataformas, el actor expresó sin filtros: “Querida comunidad negra: Por favor, no animen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”.

El posteo de Samuel L. Jackson que causó revuelo en redes.El posteo de Samuel L. Jackson que causó revuelo en redes.

En la misma línea, difundió una foto generada con inteligencia artificial de un hombre similar a él luciendo una camiseta albiceleste y una cita: “Si eres una persona negra que anima a Argentina, así es como te veo", dando a entender que hinchas argentinos compartían la misma imagen con tintes racistas.

"Te escuchamos fuerte y claro", sentenció al final del comunicado.

Campaña antiargentina

Estas declaraciones de la estrella internacional no son casuales, sino que se suman a una persistente y latente campaña antiargentina que nació en las redes sociales desde el comienzo del campeonato de fútbol, alimentada por usuarios alrededor del mundo.

Comentarios argentinos en el posteo de Samuel L. Jackson.Comentarios argentinos en el posteo de Samuel L. Jackson.

A lo largo del Mundial, distintas cuentas impulsaron "operaciones de odio" con el objetivo de instalar un relato falso y estigmatizante respecto a la sociedad argentina.

Reacciones de argentinos

Las declaraciones de Samuel L. Jackson generaron una ola de repudio por parte de usuarios argentinos que salieron a defender la identidad del país en redes sociales.

"Rompiste mi corazón con tu publicación sobre Argentina. Te admiré toda mi vida" y "No puedo creer que alguien tan inteligente y talentoso como tú se enamoró de la desinformación y decidió difundirla. Estoy realmente decepcionado", fueron algunos de los mensajes que le dejaron al actor.

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