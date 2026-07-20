Controversia en las redes

Fuerte repudio a Samuel L. Jackson tras acusar a Argentina de "racista" en la previa de la final

El reconocido actor hollywoodense difundió un duro mensaje en sus redes sociales en el que pidió a la comunidad negra no apoyar a la Selección en el Mundial 2026. Sus dichos alineados a una campaña de estigmatización desataron una ola de críticas y el rechazo masivo de los usuarios argentinos.