La modelo Anamá Ferreira atraviesa un momento de profunda felicidad tras convertirse en abuela por primera vez. A través de sus redes sociales, confirmó el nacimiento de Amalia, hija de Taína Laurino y Georgie Neuss, y compartió su emoción con sus seguidores.
Nació la primera nieta de Anamá Ferreira: la emoción de la modelo en redes
La bebé, llamada Amalia, es hija de Taína Laurino y Georgie Neuss. La empresaria compartió la feliz noticia con un tierno mensaje dedicado a la recién nacida.
La llegada de la bebé era esperada con entusiasmo por la modelo, quien meses atrás había contado la alegría que le generaba la llegada de un nuevo integrante a la familia.
La emotiva espera
Durante la jornada del 23 de julio, Anamá fue compartiendo en sus historias de Instagram la ansiedad que vivía mientras aguardaba la noticia. "Qué alegría, hoy es el gran día", escribió en una de sus primeras publicaciones.
Horas después, llegó la confirmación del nacimiento de la bebé.
El anuncio en redes sociales
Con una imagen cargada de emoción, la modelo presentó a su primera nieta y reveló el nombre elegido por los padres.
"Bienvenida Amalia a este mundo maravilloso. Abuela, soy abuela", escribió junto a la publicación. El mensaje recibió cientos de felicitaciones y muestras de cariño por parte de sus seguidores.
Una nueva etapa para la familia
Amalia es hija de Taína Laurino y Georgie Neuss, quienes contrajeron matrimonio en noviembre de 2024 en una ceremonia realizada en la Basílica del Santísimo Sacramento, en el barrio porteño de Retiro.
El embarazo había sido celebrado por toda la familia desde que fue anunciado y ahora marcó el inicio de una nueva etapa para Anamá Ferreira, quien disfruta de su debut como abuela.