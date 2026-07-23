Lena Headey, la actriz británica que se destacó en “Game of Thrones (Juego de Tronos) y “Terminator: las crónicas de Sarah Connor”, denunció rituales de iniciación y reveló que aún se llevan adelante malos tratos con los actores de Hollywood durante escenas de intimidad.
Lena Headey denuncia rituales de iniciación y abusos a las actrices jóvenes
La actriz británica—reconocida por interpretar a Cersei Lannister en Game of Thrones— reveló el maltrato que sufren las intérpretes principiantes durante las escenas de intimidad.
La acusación surgió a partir del más reciente proyecto de la intérprete que, con 52 años se encuentra “más en control”, busca exponer estos destratos de la cúpula del espectáculo mundial: inició “Intimacy”, un radioteatro para la BBC, donde el personaje de una asesora de intimidad impide que se filmen escenas sexuales al aire libre y sobre un lecho de piñas.
“Hoy en día, podés estar en un set donde a nadie le importan los actores. Durante una escena de desnudo, alguien te dirá ‘Ponete esta colchoneta grande y grumosa contra la ingle’”, apuntó en diálogo con el medio londinense Telegraph. Sin embargo, se mostró más “en control” durante esas situaciones, lo que atribuye a su edad, y señaló: “Es un juego diferente”.
“Cuando empecé, había un rito de iniciación por el que todas las jóvenes actrices tenían que pasar. Normalmente implicaba besarse, enamorarse, tener sexo y mostrar los pechos. Los llamaban papeles de ingenua, para que sonara mejor”, recordó la intérprete en diálogo con la periodista inglesa Claire Allfree.
Sin embargo, Headey no detuvo su carrera: “Seguí adelante. No fui a la escuela de arte dramático, así que llegaba al plató y pensaba: ‘¡Dios mío, tengo trabajo!’. Y en esos momentos, creo que ni siquiera me planteé que debía estar a salvo. En vez de eso, me iba a casa a llorar o pensaba: ‘Esto se siente raro y demasiado familiar’. Ahora, al recordarlo, pienso que eso fue duro”.