La expectativa alrededor de una de las parejas más queridas y seguidas del ambiente artístico y deportivo del país parece haber encontrado certezas. Tras meses de especulaciones sobre los pasos a seguir en su relación, en las últimas horas trascendió que la cantante Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul ya habrían elegido la fecha y el escenario para su boda, configurando lo que sin dudas promete ser el gran acontecimiento social del año.
Se filtró la fecha y el lugar elegido por Tini Stoessel y Rodrigo De Paul para su boda
Una de las parejas más mediáticas del país ya tendría todo definido para dar el "sí". El evento coincidiría con un aniversario histórico para la Selección argentina y se realizaría en un exclusivo predio de la provincia de Buenos Aires.
El anuncio llegó a través de la pantalla chica, precisamente en el programa LAM, donde se revelaron los detalles de una celebración que hasta el momento se mantenía bajo un estricto hermetismo familiar y profesional. Lejos de la casualidad, la fecha elegida guarda una profunda carga emotiva para el mediocampista de la Selección nacional y para todo el pueblo argentino.
Un aniversario con tonada mundialista
De acuerdo con lo informado por el periodista Pepe Ochoa en el mencionado ciclo televisivo, el casamiento está previsto para el próximo 18 de diciembre. La elección del día no es un dato menor: coincide exactamente con el cuarto aniversario de la histórica final del Mundial de Qatar 2022, jornada en la que la Scaloneta se consagró campeona del mundo en el estadio Lusail tras vencer a Francia por penales.
"El 18 de diciembre se casa Tini con Rodrigo De Paul, acá en Argentina. Cerraron la fecha y ya está todo confirmado", aseguró el panelista, dando por sentada una información que, si bien sacudió al mundo del espectáculo, aún no ha sido ratificada formalmente mediante comunicados oficiales por parte de los protagonistas.
Las repercusiones en el entorno familiar directo no tardaron en llegar. Recientemente, Roberto De Paul, padre del volante surgido de Racing, conversó con la señal C5N sobre el presente de su hijo y la artista. Al ser consultado sobre los preparativos para el evento, optó por la simpatía: "Todavía no me mandaron la invitación, pero tengo el traje listo y lo mandé a hacer", deslizó en tono risueño, alimentando las versiones que crecen día a día.
Intimidad y exclusividad en Buenos Aires
Respecto a la locación, las informaciones coinciden en que los novios se decidieron por una alternativa que conjuga lujo y resguardo absoluto frente al asedio de la prensa. El festejo tendría lugar en Dok Haras, un exclusivo complejo ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires.
Este predio se ha transformado en el sitio predilecto por las figuras de alta exposición para sus celebraciones nupciales. Con antecedentes como los casamientos de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, o Jorge Lanata y Elba Marcovecchio, las instalaciones ofrecen el entorno ideal para resguardar la privacidad.
El complejo dispone de una capilla propia para las ceremonias religiosas, salones de gran envergadura y amplias zonas arboladas al aire libre. Todo esto dentro de un perímetro completamente cerrado, una condición indispensable para que la feliz pareja y sus invitados disfruten sin preocupaciones.