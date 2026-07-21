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El emotivo mensaje de Tini Stoessel a Rodrigo De Paul tras la final del Mundial

La cantante le dedicó unas palabras de aliento y profunda admiración al mediocampista de la Selección Argentina luego de la derrota frente a España en Nueva Jersey.

Tini Stoessel junto a Rodrigo De Paul.Tini Stoessel junto a Rodrigo De Paul.
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A pesar del trágico desenlace deportivo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde la Selección Argentina cayó en el tiempo suplementario ante España y se quedó con el subcampeonato del Mundial 2026, el círculo íntimo de los futbolistas salió a respaldar la entrega del plantel.

En el centro de las miradas, Tini Stoessel irrumpió en sus redes sociales para dedicarle un emotivo e íntimo mensaje a su pareja, Rodrigo De Paul.

A través de sus historias en Instagram, la artista repasó las sensaciones que dejó el torneo y reaccionó directamente al descargo que minutos antes había publicado el "Motorcito", en el que el volante expresó su dolor y apuntó contra las críticas que recibió el equipo durante el certamen.

La cantante le dedicó unas palabras de aliento y profunda admiración al mediocampista de la Selección Argentina.La cantante le dedicó unas palabras de aliento y profunda admiración.

"Te amo y admiro para siempre"

En primer lugar, Tini compartió una de las fotografías publicadas por De Paul donde se lo observa de espaldas observando el banderazo de los hinchas en la tribuna. Sobre la postal, escribió: "Gracias Selección por tanto. Son y van a ser eternos".

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Sin embargo, el tramo de mayor repercusión llegó cuando la intérprete se dirigió directamente al futbolista del seleccionado:

“Mi vida… Ya sabés todo. Se me hace difícil poder expresarlo por acá en este momento. Estoy profundamente orgullosa de vos. Te amo y admiro para siempre”.

Tini sumó otra imagen del grupo saludando a la hinchada albiceleste.Tini sumó otra imagen del grupo saludando a la hinchada albiceleste.

Apoyo incondicional

Minutos más tarde, la cantante sumó otra imagen del grupo saludando a la hinchada albiceleste, dejando en claro su acompañamiento constante durante toda la cita mundialista en Norteamérica.

El gesto de Tini sirvió como contención pública ante el profundo dolor de De Paul, quien en su descargo personal había reconocido que "el dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país", además de criticar a quienes "esperaban esta caída instalando conspiraciones infundadas".

Con la declaración de amor de la artista, la pareja selló un momento de unión y orgullo patrio por encima de cualquier resultado deportivo.

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