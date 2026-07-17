Espectativa

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: qué se sabe sobre el casamiento y la fecha que tomó fuerza

Medios especializados aseguran que la pareja estaría organizando su boda y que analiza una fecha con un fuerte valor simbólico para ambos. Aunque no hubo confirmación oficial, los rumores crecieron tras el compromiso anunciado meses atrás y las recientes apariciones públicas juntos.