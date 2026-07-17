Desde que confirmaron su reconciliación y posteriormente anunciaron su compromiso, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvieron a convertirse en una de las parejas más seguidas del espectáculo argentino.
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: qué se sabe sobre el casamiento y la fecha que tomó fuerza
Medios especializados aseguran que la pareja estaría organizando su boda y que analiza una fecha con un fuerte valor simbólico para ambos. Aunque no hubo confirmación oficial, los rumores crecieron tras el compromiso anunciado meses atrás y las recientes apariciones públicas juntos.
En los últimos días, nuevas versiones indicaron que ambos estarían avanzando en la organización de su casamiento y que incluso tendrían en análisis una fecha muy especial: el aniversario de la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.
Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente esos detalles, la posibilidad despertó una fuerte repercusión entre sus seguidores y en los medios dedicados al espectáculo.
El aniversario del Mundial, una fecha cargada de simbolismo
Las versiones sobre la boda surgieron luego de que distintos programas y portales de espectáculos señalaran que la pareja buscaría celebrar el casamiento hacia fines de año y que una de las fechas evaluadas sería el 18 de diciembre, día en que Argentina obtuvo el título mundial frente a Francia en 2022.
La elección no sería casual. Para Rodrigo De Paul, aquella jornada marcó uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva al consagrarse campeón del mundo con la Selección Argentina.
Para Tini, además, ese logro quedó asociado a una etapa de fuerte acompañamiento personal al futbolista y a una relación que atravesó diferentes etapas desde que comenzó a hacerse pública en 2022.
Hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la fecha ni sobre la realización de la ceremonia. Sin embargo, las especulaciones crecieron luego de que ambos reconocieran públicamente sus deseos de casarse.
En una entrevista concedida meses atrás, Tini confirmó que el matrimonio forma parte de los proyectos compartidos con De Paul. "Tenemos ganas", expresó la cantante cuando fue consultada sobre la posibilidad de dar ese paso. En la misma conversación, el mediocampista dejó entrever que sus vacaciones de fin de año podrían coincidir con el momento elegido para la celebración.
A partir de esas declaraciones comenzaron a circular distintas versiones sobre la organización del evento, aunque la pareja optó por mantener reserva respecto de los preparativos.
Una historia que volvió a consolidarse
La relación entre Martina "Tini" Stoessel y Rodrigo De Paul comenzó a captar la atención pública en 2022. Después de un período de distanciamiento, ambos retomaron el vínculo y durante 2025 comenzaron a mostrarse nuevamente juntos en distintos viajes y eventos.
En mayo de 2026 anunciaron oficialmente su compromiso, una noticia que compartieron a través de sus redes sociales y que confirmó que atravesaban una nueva etapa en la relación.
Desde entonces, las apariciones públicas fueron cada vez más frecuentes. Durante el Mundial 2026, la cantante acompañó a la Selección Argentina en distintos encuentros y fue fotografiada alentando desde las tribunas.
Tras la clasificación del equipo a la final, las imágenes del abrazo y el beso con Rodrigo De Paul recorrieron rápidamente las redes sociales y los medios internacionales.
Ese episodio volvió a alimentar el interés por la pareja y dio mayor visibilidad a los rumores sobre una posible boda.
Más allá de las especulaciones, ninguno de los protagonistas confirmó la fecha ni brindó detalles sobre la organización del casamiento. Tampoco se conocieron oficialmente el lugar elegido ni la lista de invitados.
Lo que sí parece consolidado es el proyecto de vida en común que ambos manifestaron en diferentes oportunidades. Mientras De Paul continúa su carrera futbolística y Tini desarrolla su agenda artística internacional, la pareja mantiene una presencia activa en redes sociales y suele compartir algunos momentos personales con sus seguidores, aunque preservando buena parte de su vida privada.
Como suele ocurrir con las figuras de mayor exposición pública, cada nueva aparición alimenta versiones sobre los próximos pasos de la relación.
En este contexto, la posibilidad de una boda vinculada a una fecha emblemática para el fútbol argentino se convirtió en uno de los temas más comentados de las últimas semanas.