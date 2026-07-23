El regreso de las figuras más emblemáticas a la casa de Gran Hermano siempre trae consigo una fuerte dosis de nostalgia, pero también de tensión. En las últimas horas, el reingreso de Romina Uhrig en el marco de la denominada “edición dorada” del reality de Telefe no pasó desapercibido.
El regreso de Romina Uhrig a Gran Hermano encendió las alarmas por el estado de la casa y desató la interna
La ex participante e influencer volvió a ingresar al reality en su “edición dorada” y no ocultó su indignación ante el desorden generalizado. Su firme postura para organizar la limpieza generó cruces inmediatos y dividió los ánimos entre los convivientes.
Lejos de sumarse únicamente a las dinámicas de camaradería, la "hermanita" que se ganó el corazón de muchos en ediciones pasadas se topó de frente con un escenario que no pudo tolerar: el profundo desorden y las malas condiciones de higiene en las que conviven los participantes actuales. Fiel a su estilo directo y meticuloso, Uhrig no dudó en activar un riguroso operativo de limpieza que rápidamente alteró la convivencia.
La mecha se encendió en el corazón de la casa, donde la visitante reunió al grupo para manifestar su descontento de manera tajante. 'Posta. Les digo la verdad y de corazón: cada uno que ensucie, que lave los platos', lanzó sin rodeos ante la mirada incómoda de los hermanitos. La situación escaló cuando, en confidencia con Ariel Ansaldo, plasmó su angustia por el estado del inmueble: 'Me da pena porque quiero a esta casa, de verdad, me da mucha pena verla así', dijo reflejando el afecto que conserva por el espacio que la cobijó en su edición original.
Por su parte, "Big Ari" intentó bajar los decibeles y sumar optimismo para encauzar la convivencia: 'Vamos a motivar a que mejoren y a dejar un legado', le respondió a su compañera.
Escobas, reproches y rebelión en la cocina
La cruzada higiénica de la ex diputada pasó rápidamente de las palabras a la acción. En cuestión de minutos, se la pudo ver fregando el microondas y ordenando los diversos electrodomésticos de la cocina, al tiempo que instaba al resto de los concursantes a sumarse activamente a las tareas domésticas. Sin embargo, la reacción de algunos participantes no tardó en evidenciar la resistencia al cambio de hábitos.
El foco del conflicto se trasladó al antebaño, donde los históricos y los nuevos comenzaron a marcar posiciones encontradas. Pincoya, visiblemente molesta por las nuevas directivas, buscó complicidad en Tamara Paganini para dejar en claro su postura: 'Voy a disfrutar esta casa porque trabajo y limpio todo el día. Ahora, que las chicas nuevas limpien, cocinen y yo voy a descansar', sentenció de forma tajante.
En paralelo, los chispazos también se hicieron sentir en la zona de la cocina cuando Luana fue interpelada directamente por Uhrig tras registrarse nuevos descuidos: 'Esto es una falta de respeto porque yo acabo de limpiar y lo tiran ahí. ¡¿Qué les cuesta tirar en el tacho de basura?!', reclamó la influencer con evidente fastidio.
La firme postura ante las críticas: "Que me odien"
La determinación de Romina de no dar el brazo torcer terminó por consolidar un clima de tensión generalizada que dividió las aguas dentro del reality. Lejos de apaciguar el debate, Uhrig redobló las críticas hacia el comportamiento cotidiano de los hermanitos al señalar de manera generalizada ante el grupo: 'Aparte, no hacen nada acá y están todo el día'.
La advertencia sobre el costo que podría pagar por su severidad llegó por parte de Juan Pablo, quien obtuvo el cuarto puesto en la edición anterior del ciclo. Con conocimiento del juego, el participante le advirtió con tono analítico: 'Te van a odiar'.
Sin embargo, demostrando que su prioridad absoluta en esta visita está puesta en restablecer el orden de las instalaciones antes que en la diplomacia interna, Romina Uhrig respondió sin vacilar: '¿Qué me importa? Que me odien'. El paso de la "edición dorada" continúa sumando capítulos de alta fricción, demostrando que la convivencia bajo el mismo techo sigue siendo el desafío más complejo del formato televisivo.