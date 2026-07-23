“Que me odien”

El regreso de Romina Uhrig a Gran Hermano encendió las alarmas por el estado de la casa y desató la interna

La ex participante e influencer volvió a ingresar al reality en su “edición dorada” y no ocultó su indignación ante el desorden generalizado. Su firme postura para organizar la limpieza generó cruces inmediatos y dividió los ánimos entre los convivientes.