La gala de Gran Hermano: Generación Dorada sorprendió a los participantes con un inesperado giro en la recta final del reality. Ocho exjugadores de distintas ediciones ingresaron nuevamente a la casa con la misión de generar impacto, alterar la convivencia y poner a prueba a quienes todavía permanecen en competencia.
Ocho exjugadores volvieron a Gran Hermano: quiénes son y qué pasará con el juego
Los históricos elegidos por “El Supremo” ingresaron a la casa en la recta final, podrán participar de las nominaciones y saldrán de manera progresiva en los próximos días.
La decisión fue tomada por “El Supremo”, que seleccionó a algunos de los concursantes más recordados del programa para darles una nueva oportunidad dentro del formato.
Los elegidos fueron Ariel Anselmo, conocido como “Big Ari”; Selva Pérez; Fabio Agostini; Juan Pablo “Devi” De Vigili; Romina Uhrig; Daniela “Pestañela” Celis; Juliana “Tini” Díaz y Emma Vich.
Nominaciones y salida progresiva
El conductor del ciclo, Santiago del Moro, confirmó que los ocho invitados tendrán la posibilidad de participar en las nominaciones, aunque no permanecerán dentro de la casa hasta el final del programa.
Según explicó, los exparticipantes abandonarán el reality de manera paulatina durante los próximos días y deberán respetar las reglas del aislamiento, por lo que no podrán revelar información del exterior.
Aunque el objetivo del ingreso es generar movimientos y reacciones entre los jugadores actuales, la llegada fue recibida con entusiasmo. Los participantes celebraron la aparición de sus nuevos compañeros con gritos y emoción.
Luego del reencuentro, Gran Hermano organizó una fiesta para que los jugadores pudieran compartir el momento en un ambiente más distendido.
El reencuentro entre Fabio y Luana
Uno de los momentos más llamativos de la noche ocurrió cuando Luana Fernández vio ingresar a Fabio Agostini, quien había participado de La Casa de los Famosos México durante un intercambio internacional y regresó al reality argentino tras haber ganado ese certamen.
Durante su anterior paso por la casa, Fabio y Luana habían protagonizado escenas de cercanía y coqueteo, aunque esa relación no avanzó más allá de esos intercambios.
Al entrar nuevamente al juego, el español sorprendió a Luana con una frase de bienvenida: “¡Luanita, feliz cumpleaños! ¡Estoy de vuelta! Volví, yo siempre vuelvo”.
Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando ingresó Daniela Celis, quien rápidamente captó la atención de Fabio. Ambos protagonizaron momentos de complicidad frente a las cámaras mientras Luana observaba la escena.
La llegada de “Devi”
Otro de los episodios que generó risas fue el ingreso de Juan Pablo “Devi” De Vigili, ya que varios de los participantes actuales tuvieron dificultades para recordar su nombre.
Aunque su paso por Gran Hermano no quedó entre los más recordados por el público, luego de su salida logró construir una importante comunidad de seguidores en redes sociales.
Con la incorporación de los ocho exjugadores, el reality busca sumar tensión y nuevas estrategias en la etapa decisiva de la competencia, donde cada movimiento puede modificar el desarrollo del juego.