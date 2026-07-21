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Sorpresa en Gran Hermano: ingresan exparticipantes y una figura internacional

Fabio Agostini, ganador de La Casa de los Famosos (Telemundo), será uno de los invitados especiales que participará durante varios días en el reality de Telefe.

Los exparticipantes de Gran Hermano volverán a la casa para una participación especial.Los exparticipantes de Gran Hermano volverán a la casa para una participación especial.
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Tras la eliminación de Emanuel Di Gioia, la casa de Gran Hermano 2026 (Telefe) tendrá una nueva dinámica con la llegada de varios invitados especiales. Este martes ingresarán exparticipantes de las primeras tres ediciones del reality, además de una figura internacional que viene de consagrarse en un programa de Estados Unidos.

El invitado destacado será Fabio Agostini, ganador de La Casa de los Famosos (Telemundo), quien volverá al reality argentino luego de su anterior participación durante el intercambio con Solange Abraham.

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Fabio vuelve a Gran Hermano

El español había sido elegido por la producción para realizar un intercambio con el reality estadounidense y ahora regresará a la casa más famosa del país como uno de los huéspedes especiales.

Fabio, el elegido por la producción para hacer el intercambio.Fabio, el elegido por la producción para hacer el intercambio.

El conductor Santiago del Moro confirmó que ninguno de los invitados ingresará para competir por el premio final. Sin embargo, tendrán participación activa durante algunos días y serán parte de la gala de nominación de este miércoles.

“Estaría bueno que nominen de acuerdo a lo que les pasa cuando entran y no acorde a los prejuicios que tienen”, expresó Del Moro al explicar la dinámica que tendrán los nuevos visitantes.

Influencia en la casa

Aunque no podrán quedarse con el premio mayor, los exparticipantes y Fabio Agostini tendrán la posibilidad de interactuar con los jugadores actuales y formar parte del juego durante su estadía.

La producción busca generar nuevos movimientos dentro de la convivencia luego de una semana marcada por la eliminación de Emanuel Di Gioia y los cambios en las estrategias de los participantes.

La relación de Franco Zunino y Nenu López

Por otra parte, dos exparticipantes de esta edición también volvieron a estar en el centro de la escena. Franco Zunino y Nenu López, quienes fueron eliminados recientemente, contaron detalles sobre su vínculo durante su paso por el programa.

El público determinó la salida de Nerea "Nenu" LópezEl público determinó la salida de Nerea "Nenu" López

La bailarina aseguró que mantuvieron encuentros íntimos dentro de la casa, aunque las situaciones no fueron captadas por las cámaras ni salieron al aire. “Estuvimos un montón de veces, tuvimos relaciones. Todas las noches era. Nunca salió. Lo hacíamos en la cama. Fue silencioso, disimulábamos muy bien”, contó Nenu López en declaraciones a DGO.

Luego de abandonar Gran Hermano 2026, ambos aseguraron que continúan juntos y que ya no tienen las restricciones propias del aislamiento dentro del programa.

Zunino y López también hablaron sobre su intimidad fuera de la casa y señalaron que mantienen una relación cercana tras su salida del reality.

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