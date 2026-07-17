La recta final de Gran Hermano Generación Dorada sumó un nuevo capítulo cargado de tensión. Luego de la eliminación de Manuel Ibero el pasado lunes, los participantes afrontaron una nueva placa positiva, en la que el público votó para decidir quiénes continuaban en competencia y quién debía abandonar definitivamente la casa.
Placa positiva en Gran Hermano: quién abandonó la casa y qué viene ahora
La decisión del público redujo una vez más la cantidad de participantes en competencia y dejó definido el grupo que seguirá en carrera rumbo a las instancias decisivas del reality, donde cada gala será determinante para llegar a la final.
Durante la gala, Santiago del Moro ingresó a la casa para comunicar el resultado de la votación y definir un nuevo eliminado, en una noche marcada por la expectativa de los participantes y los seguidores del programa.
Una definición con máxima tensión
La primera parte de la gala estuvo dedicada a revelar a los concursantes que lograron el respaldo del público para seguir en el juego. Sebastián Cola, Matías Hanssen y Mariela Prieto fueron los primeros en salir de la placa, asegurando así su permanencia en la competencia.
Con esas definiciones, la eliminación quedó reducida a un mano a mano entre dos participantes que protagonizaron uno de los momentos más tensos de la noche, mientras el resto de la casa aguardaba el anuncio final.
El público decidió una nueva salida
Finalmente, Santiago del Moro abrió el sobre con el resultado definitivo y confirmó que el público eligió que Juan Carlos López (JC) abandonara la casa. Tras conocer la decisión, el participante se despidió de sus compañeros antes de cruzar la puerta de salida y poner fin a su participación en el reality.
Su eliminación se suma a una larga lista de bajas que tuvo esta edición, marcada por expulsiones, abandonos voluntarios, salidas por cuestiones de salud y definiciones mediante distintas modalidades de placa.
La competencia entra en su etapa decisiva
Con un participante menos, Gran Hermano Generación Dorada avanza hacia sus instancias finales. A partir de ahora, cada gala adquiere mayor importancia, ya que el margen de error es cada vez menor y el respaldo del público será determinante para definir quiénes llegarán a la gran final del programa.