Santiago del Moro mostró su enojo durante la emisión del domingo de Gran Hermano: Generación Dorada, aunque su molestia no estuvo relacionada con el reality, sino con los comentarios negativos que circularon dentro de la casa sobre Lionel Messi y la Selección argentina.
Qué dijo Santiago del Moro sobre las críticas a Lionel Messi en la casa de Gran Hermano
El conductor expresó su malestar durante la emisión del reality luego de escuchar comentarios negativos sobre el capitán argentino y sus compañeros tras el triunfo ante Suiza.
El conductor hizo referencia a las opiniones de algunos participantes luego del partido en el que Argentina derrotó 3-1 a Suiza y consiguió la clasificación a las semifinales del Mundial 2026.
El mensaje del conductor
Durante un breve comentario en la cena de nominados, Del Moro pidió respeto hacia los jugadores del seleccionado y destacó el esfuerzo realizado por el equipo.
“¡Qué manera de sufrir! Ahí los escuché hablando de los jugadores. Tengan en cuenta que tengan mucho respeto con los jugadores porque se los enaltece. Lo están dando todo y ya estamos en las semifinales”, expresó el conductor.
La reacción estuvo vinculada a los cuestionamientos que algunos integrantes del programa realizaron mientras observaban los partidos de la Selección dentro de la casa.
Las críticas hacia Messi
Uno de los episodios mencionados fue el protagonizado por Leandro Nigro, quien quedó eliminado del reality luego de que trascendieran comentarios en los que habría insultado a Lionel Messi. La frase no llegó a escucharse con claridad, aunque varios compañeros aseguraron qué fue lo que habría dicho.
Por otro lado, Manuel Ibero también realizó críticas sobre el rendimiento del capitán argentino durante distintos partidos del Mundial.
Qué dijo Manuel Ibero sobre el capitán argentino
Durante una charla con sus compañeros, Ibero cuestionó el nivel actual de Messi y comparó su desempeño con el de años anteriores.
“Messi ya no está al nivel que estaba antes. En el 2022 no se jugó así y era otro Messi aparte. El Messi de 2022 se podía sacar a tres tipos de encima, el Messi de ahora, no”, afirmó.
Luego de otro encuentro de la Selección, volvió a opinar sobre el delantero tras una jugada que no terminó en gol: “Hace cinco años entraba”, comentó.
Además, cuestionó algunos aspectos del planteo del equipo dirigido por Lionel Scaloni y mencionó que muchas jugadas estaban enfocadas en buscar al capitán argentino.