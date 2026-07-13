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Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron nominados y cómo se definirá la eliminación

La gala de nominación dejó una placa con varios participantes en riesgo y abrió un escenario de máxima expectativa dentro de la casa. La próxima eliminación marcará un nuevo punto de inflexión en el reality, ya que uno de los jugadores originales podría abandonar la competencia.