La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano: Generación Dorada llegó a su fin este miércoles por la noche.
Andrea del Boca abandonó la casa de Gran Hermano: qué se sabe
La actriz abandonó la casa de Gran Hermano: Generación Dorada luego de que la producción le informara sobre la situación que atraviesa su madre, Ana María Castro. La decisión fue comunicada durante la gala y puso fin a su participación en el reality de Telefe.
La actriz dejó la casa por motivos familiares, luego de que la producción del programa le comunicara que su madre, Ana María Castro, atraviesa un problema de salud que requería su presencia fuera del reality.
La noticia fue dada a conocer durante la emisión del ciclo y luego ampliada por distintos medios especializados en espectáculos.
La decisión se conoció durante la gala
La salida de Andrea del Boca había sido anticipada por el conductor Santiago del Moro, quien durante el programa anunció que uno de los participantes abandonaría la competencia por razones personales.
Finalmente, la protagonista de numerosas ficciones argentinas fue convocada al confesionario, donde recibió un mensaje de "Gran Hermano". Allí se le informó que debía dejar la casa para acompañar a su madre, quien enfrenta un cuadro de salud asociado a su avanzada edad.
"Nada grave, pero es una situación que requiere de tu presencia fuera de la casa. Me veo obligado a decirte lo que está pasando. Es tu hija quien solicita tu presencia fuera y creo que es momento de que abandones mi casa para ocuparte de tu mamá", expresó la voz de "Gran Hermano", según reprodujo la Agencia Noticias Argentinas (NA).
Al escuchar la noticia, Andrea del Boca no pudo contener la emoción y rompió en llanto. Luego se despidió de sus compañeros, quienes la acompañaron con abrazos y palabras de apoyo antes de que abandonara definitivamente el programa.
En paralelo, Santiago del Moro publicó un mensaje en sus redes sociales en el que pidió prudencia frente a las versiones que habían circulado durante los últimos días.
"Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas, nunca hay que olvidar que antes que un jugador siempre hay una persona. Así es la vida", escribió el conductor.
La salida de la actriz puso fin a varias jornadas de especulaciones sobre su continuidad en el reality, especialmente después de que días atrás hubiera abandonado transitoriamente la casa para realizarse controles médicos.
Qué se sabe sobre la salud de su madre
De acuerdo con la información difundida por el periodista Ángel de Brito, Andrea del Boca decidió priorizar el acompañamiento a su madre, Ana María Castro, quien atraviesa un delicado momento de salud.
Según trascendió, la mujer, también actriz y figura reconocida del ambiente artístico argentino, presenta complicaciones relacionadas con su edad. Si bien las fuentes consultadas indicaron que el cuadro no sería de extrema gravedad, la situación hizo recomendable que su hija permaneciera junto a ella.
Hasta el momento, la familia no brindó detalles médicos sobre el estado de salud de Ana María Castro ni informó cuál es el diagnóstico específico. Tampoco hubo un parte emitido por los profesionales que la asisten, por lo que no se difundió el nombre de un médico tratante.
En ese sentido, la información disponible proviene de la Agencia Noticias Argentinas (NA) y de las declaraciones realizadas por Ángel de Brito, quien fue uno de los primeros periodistas en explicar los motivos de la salida de la actriz.
Durante los últimos días habían circulado distintas versiones sobre la continuidad de Andrea del Boca en el programa. Incluso, algunos trascendidos señalaban que la actriz había mantenido conversaciones con la producción luego de una salida temporal motivada por estudios médicos.
Sin embargo, la decisión definitiva de abandonar el reality estuvo vinculada al estado de salud de su madre y no a cuestiones relacionadas con la competencia.
La producción de Gran Hermano optó por comunicar la situación dentro del programa, respetando el protocolo habitual para este tipo de circunstancias excepcionales. En estos casos, los participantes reciben información del exterior cuando se trata de hechos familiares considerados relevantes.
La despedida de Andrea del Boca generó una fuerte repercusión entre los seguidores del ciclo, quienes manifestaron mensajes de apoyo tanto para la actriz como para su familia a través de las redes sociales.
Con su salida, Gran Hermano: Generación Dorada pierde a una de las participantes de mayor trayectoria artística de esta edición. La actriz había ingresado al reality como una de las figuras más reconocidas del elenco y protagonizó varios de los momentos más comentados desde el inicio del programa.
Más allá del impacto televisivo, la producción dejó en claro que la prioridad fue preservar el vínculo familiar y permitir que la participante pudiera acompañar a su madre en un momento que consideró importante.
Por el momento, no se informó si Andrea del Boca tendrá algún tipo de participación especial en futuras emisiones del ciclo o si su salida será definitiva, aunque todo indica que su paso por la competencia concluyó con esta decisión personal.