Nueva gala

Gran Hermano: Leandro Nigro fue eliminado tras perder el mano a mano con Luana

La vigésima gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada terminó con la salida de Leandro Nigro, quien no logró superar el voto del público en el duelo final frente a Luana Fernández. La competencia entra en una etapa decisiva con menos participantes en carrera por el premio mayor.