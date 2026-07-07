La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva noche de tensión con una definición que se resolvió recién sobre el cierre de la gala.
Gran Hermano: Leandro Nigro fue eliminado tras perder el mano a mano con Luana
La vigésima gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada terminó con la salida de Leandro Nigro, quien no logró superar el voto del público en el duelo final frente a Luana Fernández. La competencia entra en una etapa decisiva con menos participantes en carrera por el premio mayor.
Después de varias instancias de salvación y un mano a mano que mantuvo la expectativa hasta el final, el público decidió que Leandro Nigro abandonara la competencia, mientras que Luana Fernández logró continuar una semana más en el reality de Telefe.
Una definición que se resolvió en los últimos minutos
La gala de eliminación del lunes estuvo marcada por la denominada "placa planta", una modalidad que reúne a los participantes considerados con menor protagonismo dentro del juego y que son sometidos al voto negativo del público. En esta oportunidad, siete jugadores quedaron expuestos a la decisión de los televidentes.
A medida que avanzó el programa conducido por Santiago del Moro, la lista de nominados comenzó a reducirse. Los primeros en ser salvados fueron Matías Hanssen, Sebastián Cola, Mariela Prieto, Juan Carlos "JC" López y Alejandra Majluf, quienes lograron permanecer en la casa al recibir un menor porcentaje de votos negativos.
De esa manera, la definición quedó exclusivamente entre Leandro Nigro y Luana Fernández. Ambos llegaron al tramo final de la gala con el suspenso habitual que caracteriza a las instancias decisivas del programa.
Minutos después de las 23.30, Del Moro anunció el resultado definitivo: Leandro Nigro fue el participante elegido por el público para abandonar la casa, mientras que Luana consiguió el respaldo suficiente para seguir en competencia.
Tras escuchar el veredicto, Nigro se despidió de sus compañeros antes de cruzar la puerta de salida y poner fin a su participación en esta edición del reality. En la puesta en escena del programa, el participante dejó la casa a través de la tradicional puerta roja, en una eliminación que marcó el cierre de la vigésima gala de la temporada.
La eliminación no sorprendió del todo a quienes seguían de cerca las encuestas informales difundidas en redes sociales durante los días previos, donde Leandro Nigro aparecía entre los participantes con mayores posibilidades de abandonar el programa. Sin embargo, la definición se mantuvo abierta hasta los últimos minutos de la transmisión.
Cómo sigue la competencia dentro de la casa
Con la salida de Leandro Nigro, Gran Hermano: Generación Dorada continúa reduciendo el número de participantes y entra en una etapa donde cada gala adquiere mayor importancia.
La permanencia de Luana Fernández modifica nuevamente el escenario interno de la casa, ya que las alianzas, estrategias y afinidades entre los jugadores comienzan a adquirir un peso determinante de cara a las próximas nominaciones. Cada eliminación obliga a los participantes a reorganizar sus vínculos y revisar su estrategia para evitar quedar expuestos en futuras placas.
En las próximas semanas, los jugadores deberán afrontar nuevas pruebas por el liderazgo, instancias de nominación y definiciones que irán delineando el camino hacia la final del certamen.
La actual edición del reality se desarrolla en un contexto de constantes modificaciones en la dinámica del juego. Durante la temporada se implementaron distintos formatos de votación y placas especiales con el objetivo de generar nuevas estrategias y mantener el interés del público.
Entre ellas se encuentra precisamente la "placa planta", destinada a poner bajo evaluación a los participantes que, según la mecánica del programa, tuvieron menor incidencia en el desarrollo del juego.
Mientras tanto, el reality continúa siendo uno de los programas más seguidos de la televisión argentina y mantiene una fuerte repercusión en redes sociales, donde cada gala genera debates entre los seguidores acerca de las decisiones del público, el desempeño de los participantes y las estrategias que se desarrollan dentro de la casa.
Con un grupo cada vez más reducido de competidores, las próximas semanas serán determinantes para definir quiénes lograrán acercarse a la instancia final. La salida de Leandro Nigro representa un nuevo movimiento dentro de una competencia en la que cada voto puede modificar el equilibrio del juego y alterar el rumbo de quienes aún sueñan con quedarse con el premio mayor.