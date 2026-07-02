La definición de una nueva gala en Gran Hermano Generación Dorada dejó a Andrea del Boca fuera de peligro y confirmó, una vez más, el respaldo de una parte de la audiencia.
Andrea del Boca fue salvada por el público en Gran Hermano
La actriz logró mantenerse en competencia tras una nueva definición por voto del público. Luego de conocer el resultado, habló sobre quienes la cuestionan dentro de la casa, rechazó las acusaciones de ser una "planta" y aseguró que seguirá jugando con su propio estilo.
La actriz fue una de las participantes salvadas por el voto del público y, tras conocer el resultado, aprovechó la oportunidad para responder a las críticas que recibe dentro de la casa, especialmente de quienes consideran que su participación en el reality tiene un perfil demasiado bajo.
Respaldo del público
La gala de eliminación volvió a poner a varios participantes bajo la decisión de los televidentes. En ese contexto, Andrea del Boca consiguió permanecer en el juego y celebró el apoyo recibido, un resultado que también modificó el ánimo dentro de la casa.
Luego de ser anunciada como una de las jugadoras salvadas, la actriz se mostró agradecida por el respaldo del público y sostuvo que interpreta ese resultado como una señal de que su forma de participar también tiene lugar dentro de la competencia.
En los últimos días, algunos de sus compañeros habían cuestionado su estrategia y la señalaron como una "planta", un término que en el lenguaje del reality suele utilizarse para describir a los participantes que tienen poca incidencia en el desarrollo del juego o evitan los conflictos.
Frente a esas críticas, Del Boca dejó en claro que no comparte esa mirada. Según expresó, cada participante elige una manera distinta de jugar y no considera necesario involucrarse permanentemente en discusiones o enfrentamientos para sostenerse en la competencia.
La actriz también remarcó que el resultado obtenido demuestra que el público observa distintos aspectos del comportamiento de los jugadores y que la permanencia en la casa depende, finalmente, de la decisión de los televidentes.
Sus declaraciones fueron interpretadas como una respuesta directa hacia algunos integrantes del reality con quienes mantiene diferencias desde hace varias semanas.
La convivencia dentro de la casa se volvió más tensa en los últimos días debido a distintas discusiones vinculadas con las estrategias de juego, las nominaciones y el rol que cada participante ocupa dentro del grupo.
Andrea del Boca ha sido protagonista de varios cruces desde su regreso al programa mediante un Golden Ticket, luego de haber abandonado temporalmente la competencia por una lesión sufrida tras una caída.
Una participante que sigue generando repercusiones
El presente de Andrea del Boca en Gran Hermano Generación Dorada continúa despertando opiniones divididas tanto dentro como fuera de la casa.
Durante las últimas semanas, la actriz atravesó distintos momentos de alta exposición. Primero debió abandonar el reality por recomendación médica después de sufrir un fuerte accidente en la cocina, que le ocasionó lesiones en el rostro y la obligó a recibir atención especializada. Tras recuperarse, la producción decidió otorgarle un Golden Ticket para que regresara a la competencia.
Desde entonces, su participación volvió a instalarse en el centro del debate. Mientras algunos jugadores consideran que evita involucrarse en las principales estrategias, otros destacan su experiencia y la forma en que intenta mantener un perfil más conciliador durante la convivencia.
En paralelo, la actriz también protagonizó fuertes discusiones con algunos compañeros, entre ellos Solange Abraham, con quien mantiene una de las rivalidades más marcadas de esta edición. Los cruces incluyeron diferencias sobre la convivencia, sanciones impuestas por la producción y distintas maneras de entender el juego.
La salvación obtenida en la última gala volvió a modificar el escenario interno. Para varios participantes, el resultado confirmó que Andrea conserva un importante apoyo entre los televidentes, algo que podría influir en las próximas estrategias y nominaciones.
Mientras tanto, la competencia continúa avanzando hacia su etapa decisiva. Cada definición adquiere mayor relevancia y los jugadores buscan fortalecer sus alianzas para llegar a las instancias finales.
En ese contexto, Andrea del Boca dejó un mensaje para quienes cuestionan su desempeño. Sin confrontar directamente con un rival en particular, sostuvo que continuará siendo fiel a su forma de jugar y que no modificará su actitud únicamente para responder a las expectativas de otros participantes.
La permanencia de la actriz representa un nuevo capítulo en una edición del reality que mantiene altos niveles de repercusión en redes sociales y en la televisión. A medida que se acerca la recta final, cada gala redefine el equilibrio dentro de la casa y convierte al voto del público en el factor decisivo para el futuro de los competidores.