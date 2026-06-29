Después de cuatro meses del inicio de Gran Hermano: Generación Dorada, la casa vivió una de las noches más conmovedoras de la temporada. Santiago del Moro ingresó nuevamente al reality para compartir una cena con los participantes y sorprenderlos con un mensaje muy especial enviado por sus seres queridos.
Gran Hermano: uno por uno, los mensajes que recibieron los jugadores
Una cena especial en el reality sirvió de marco para que los participantes recibieran emotivos mensajes de sus familias, generando lágrimas y momentos únicos.
Como ya ocurrió en ediciones anteriores del programa, cada jugador recibió una única palabra elegida por familiares o amigos. Para algunos fue una muestra de apoyo, para otros un consejo de cara a la etapa decisiva del juego. Los mensajes despertaron emoción, lágrimas y momentos de profunda reflexión entre los concursantes.
Las palabras
Emanuel Di Gioia recibió un alentador "aguante", mientras que Manuel Ibero fue motivado a mantener el "enfoque" en la recta final de la competencia.
Yanina Zilli encontró el mensaje "cambio", elegido por sus hijos y su hermana. Andrea del Boca, en tanto, recibió "viveza", una palabra seleccionada por su madre, su hija y su tía.
Jennifer "Pincoya" Torres fue definida como "única" y Sebastián Cola se emocionó al leer "admiramos", una demostración del respaldo que le hizo llegar su familia.
Los mensajes que más emocionaron
Tamara Paganini recibió la palabra "activá", mientras que Leandro Nigro fue alentado con "show", en referencia a una de las cualidades que más lo caracteriza dentro del reality.
Uno de los momentos más comentados de la gala tuvo como protagonista a Charlotte Caniggia. Su novio, una sobrina, su cuñada y su mejor amigo eligieron la palabra "orgullo", un mensaje que conmovió profundamente a la participante.
También hubo palabras de aliento para Cinzia Francischiello, quien recibió "firme"; Yisela "Yipio" Pintos, que leyó "levantate"; Sol Abraham, sorprendida con "aura"; Juani Caruso, con "decretá"; y Matías Hanssen, que fue incentivado a "soltate".
El apoyo de familiares y amigos
Nenu López recibió el mensaje "reaccioná", Steffany "Campanita" Pereira fue impulsada a "brillá" y Mariela Prieto encontró en "pensá" la palabra elegida por sus amigas.
Por su parte, Alejandra Majluf recibió un afectuoso "divertíte", mientras que la familia de Luana Fernández la definió como "resiliente". Finalmente, Juan Carlos López fue alentado con un claro "jugá", elegido por sus padres, amigos y su ahijada.