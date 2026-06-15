La participación de Andrea del Boca en Gran Hermano volvió a quedar marcada por un inesperado accidente. La actriz sufrió una nueva caída dentro de la casa del reality y el episodio generó preocupación entre los participantes y los seguidores del programa, especialmente porque no es la primera vez que atraviesa una situación similar desde su ingreso al ciclo.
Así fue la nueva caída de Andrea del Boca en Gran Hermano
La actriz protagonizó un nuevo accidente dentro de la casa más famosa del país. Tras el golpe, recibió asistencia médica y desde la producción llevaron tranquilidad sobre su estado de salud.
El momento ocurrió mientras los jugadores desarrollaban sus actividades habituales. Según se vio en la transmisión, la artista perdió estabilidad y terminó en el suelo, lo que provocó una inmediata reacción de quienes se encontraban cerca. Algunos compañeros acudieron para asistirla, mientras que la producción activó el protocolo médico para evaluar posibles consecuencias del golpe.
Un nuevo susto
La caída rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados entre los participantes. La preocupación aumentó debido a los antecedentes recientes de Del Boca dentro del programa, ya que semanas atrás había protagonizado otro accidente que también requirió la intervención de profesionales médicos.
En aquella oportunidad, la actriz sufrió una fuerte caída de frente que obligó a realizar controles para descartar lesiones de consideración. Sin embargo, los estudios posteriores no detectaron daños traumáticos graves y recibió el alta médica poco después.
Esta vez, aunque el episodio volvió a encender las alarmas, las primeras informaciones indicaron que la situación no revestía gravedad. La producción monitoreó su evolución y la participante pudo continuar dentro de la competencia sin mayores inconvenientes.
Qué se sabe sobre su estado de salud
Tras el incidente, desde el entorno de la actriz llevaron tranquilidad. De acuerdo con la información difundida durante la cobertura del reality, Andrea del Boca fue revisada por el equipo médico y no presentó complicaciones que obligaran a una salida de la casa.
La noticia generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales, donde fanáticos y colegas manifestaron su preocupación y le desearon una pronta recuperación. La actriz, una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, se convirtió en una de las participantes más observadas de esta edición de Gran Hermano, donde cada uno de sus movimientos suele tener amplia repercusión.
Mientras avanza la competencia, la producción seguirá de cerca su evolución para evitar nuevos contratiempos. Por ahora, el episodio quedó como un nuevo sobresalto dentro del reality, aunque sin consecuencias de gravedad para la histórica protagonista de telenovelas argentinas.