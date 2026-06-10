El regreso de Brian Sarmiento a la casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a encender viejas controversias y lo colocó en el centro de una situación sensible de su vida personal: su vínculo con sus hijas.
Tenso cruce en vivo entre Santiago del Moro y Brian Sarmiento por el rol de padre
El exfutbolista volvió al reality y protagonizó un tenso intercambio con el conductor al abordar su situación familiar y el vínculo con sus hijas.
En el estudio de La Cumbre, Santiago del Moro tomó la palabra y marcó su postura frente al exfutbolista. “Yo soy papá y para mí lo más importante en mi vida son mis hijas y después, el resto”, expresó el conductor, antes de apuntar directamente contra Sarmiento: “¿En ningún momento te agarró decir ‘me tomo un avión, las voy a ver, quiero ver cómo están’?”.
La explicación de Sarmiento
Visiblemente incómodo, Brian Sarmiento respondió intentando ordenar su versión de los hechos. El exjugador explicó que no pudo viajar a España debido a complicaciones legales y económicas. “Mi abogado me dijo que si llegaba a España y estaba toda esa deuda, podía quedar detenido. Por eso no podía viajar”, aseguró en vivo.
Además, agregó que tampoco contaba con los recursos necesarios para afrontar los costos de traslado y estadía, lo que le impidió concretar cualquier tipo de acercamiento presencial en ese momento.
El reclamo
Durante su segunda participación en el reality, Sarmiento comenzó a hablar con mayor frecuencia sobre sus hijas, un cambio que no pasó desapercibido para el conductor.
Del Moro cuestionó esa actitud y señaló una contradicción en su comportamiento frente a cámara: “En esta segunda entrada tuya empezaste a nombrar mucho a tus hijas y desde afuera se sentía forzado. Porque en tu primera estadía no habías hablado y ahora te vulnerabas y te ponías sensible por cosas que antes te era desconocido”.
El intercambio subió de tono cuando el conductor recordó las declaraciones públicas de las exparejas del exfutbolista, quienes negaron avances concretos en el vínculo familiar tras su salida inicial del programa.
“Empezaste a nombrar a tus hijas, que las querés ver y qué sé yo. Pero al día siguiente tus exparejas salieron a decir que no tuviste contacto, ni ningún acercamiento, y no avanzaste en esa situación”, remarcó Del Moro.
El vínculo con sus hijas
Frente a las críticas, Sarmiento volvió a defender su postura y explicó que intentó ordenar primero la situación legal antes de avanzar en otros aspectos. “Cuando la madre de mis nenas de España me pidió (sacarles) el apellido (a las nenas), yo le dije que no voy a perder los derechos como padre”, sostuvo.
En medio de la polémica, también relató que sí existieron algunos contactos virtuales con sus hijas mayores. “Tuve una videollamada con las nenas más grandes, explicándole esto. La del medio me dijo ‘me gustaría hablar con vos’. La más grande no, y después yo hablo con la más chiquita y le pregunté ‘¿te puedo nombrar en el programa?’ Y me dijo, ‘sí, obvio’”, concluyó.