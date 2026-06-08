Yanina Zilli protagonizó uno de los momentos más divertidos dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada al sincerarse sobre su presente sentimental y revelar qué busca hoy en un hombre. Entre bromas, anécdotas y comentarios de sus compañeros, la exvedette dejó en claro que está abierta a enamorarse otra vez, aunque con condiciones muy específicas.
Yanina Zilli sorprendió en Gran Hermano al contar cómo descubrió una infidelidad
La participante recordó una inesperada escena de su pasado sentimental y, entre risas, detalló qué cualidades busca hoy para iniciar una nueva relación.
La conversación se dio en un clima relajado, mientras los participantes compartían experiencias personales. Fue entonces cuando Zilli recordó un episodio de infidelidad que vivió años atrás y sorprendió al contar cómo reaccionó al descubrir a su pareja con otra mujer.
Anécdota de infidelidad
Durante la charla, Yanina relató una experiencia amorosa del pasado que todavía recuerda con claridad. Según contó, un día decidió ir al departamento de quien era su novio porque no respondía sus llamados.
“Fui al departamento de mi novio, toqué el portero, no atendían, entró uno al edificio y me metí. Y salió, y ¿quién estaba atrás? Una piba ahí cambiándose”, recordó ante la sorpresa de sus compañeros.
Lejos de reaccionar con escándalo, explicó cómo manejó la situación en ese momento. “A la piba le dije ‘acompañame’. Bajé con ella, nos fuimos en taxi y yo me fui para mi casa. Como ella justo iba para allá, la dejé de paso”, comentó entre risas.
El relato provocó la reacción inmediata de Yipio, quien lanzó una frase que desató carcajadas: “¡Se quedó sin el pan y sin la torta!”.
Qué busca Yanina Zilli en una pareja
Más adelante, el grupo improvisó una especie de “casting amoroso” y tanto Yipio como Pincoya aprovecharon para preguntarle qué características debería tener un futuro candidato.
Sin filtros y fiel a su estilo, Yanina explicó que le gustaría alguien cercano a su edad. “Que tenga mi edad, 50. O uno de 60 bien puesto”, dijo entre risas, al tiempo que hizo comentarios humorísticos sobre las diferencias generacionales en una relación.
Sin embargo, aclaró que no solo espera compañía, sino también conexión y compatibilidad. Entre las cualidades que considera importantes mencionó la escucha, el diálogo y las ganas de compartir experiencias.
“Un hombre que escuche, que tenga ida y vuelta y que le guste viajar”, enumeró al describir el perfil ideal.
Además, dejó en claro que el aspecto económico no es determinante para ella. “A mí llevame a una parrillita y estoy bien”, expresó, remarcando que prioriza otros valores por encima del dinero. El divertido momento terminó con varios de sus compañeros alentándola al grito de: “¡Un novio para Zilli!”.
Ganó un auto 0KM
Días antes de esa charla, Zilli también había sido protagonista de otro de los momentos más emotivos de esta edición del reality: ganó el auto 0KM de Gran Hermano Generación Dorada.
El desafío comenzó el 26 de mayo y, tras una primera jornada sin ganador, varios participantes volvieron a probar suerte al día siguiente. La tensión aumentó a medida que quedaban menos llaves disponibles hasta que solo permanecieron en competencia Yanina y Franco Zunino.
Finalmente, la exvedette eligió la llave número 119 y logró abrir la caja que contenía la llave ganadora del vehículo, desatando una fuerte emoción dentro de la casa. Gritos, abrazos y lágrimas marcaron uno de los momentos más celebrados por sus compañeros.
Minutos después, la participante encendió el auto y compartió una historia personal que hizo aún más especial el premio.
“Yo tengo un auto lindo, pero ya tenía unos añitos y mi hijo me insistía con cambiarlo”, contó emocionada. Según explicó, siempre evitó hacer ese gasto porque se considera una persona ahorrativa. “No quería gastar en un auto y mirá ahora”, concluyó, feliz por haberse convertido en la ganadora del esperado premio.