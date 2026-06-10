Las acusaciones de supuesto fraude volvieron a instalarse alrededor de Gran Hermano: Generación Dorada, una edición marcada por las polémicas en redes sociales y los cuestionamientos sobre el desarrollo del reality. En las últimas horas, el conductor Santiago del Moro decidió salir al cruce de una versión que señalaba que el programa ya tendría un ganador definido.
“Es un delirio”: Santiago del Moro explotó contra las versiones de fraude en Gran Hermano
El conductor salió al cruce de los rumores sobre un supuesto arreglo en el reality y cuestionó las teorías que circulan en redes sobre un presunto favoritismo hacia un participante.
La especulación apuntaba directamente a Manuel Ibero, uno de los participantes del ciclo, y sugería que existiría un acuerdo previo para garantizar su consagración en el certamen. Frente a la repercusión del rumor, Del Moro utilizó su cuenta en X para rechazar categóricamente esa posibilidad.
La respuesta de Santiago del Moro
A través de un mensaje publicado en redes sociales, el conductor fue tajante al referirse a las acusaciones.
“Esto es mentira además de un delirio. Y solamente lo aclaro porque pueden perjudicar a jugadores que están dentro de la casa y no pueden defenderse”, expresó Del Moro.
El descargo llegó luego de que un canal de streaming difundiera un video donde se planteaba una teoría vinculada con la actriz Andrea del Boca y un supuesto favoritismo hacia Manuel Ibero dentro del reality.
Según esa versión, existiría un acuerdo para favorecer al participante con vistas a un futuro proyecto audiovisual relacionado con la actriz. Incluso, se afirmó que ya estaría definido quién ganará el programa, independientemente del voto del público.
La teoría que circuló en redes
La hipótesis fue planteada por el periodista Alejandro Castello durante un programa de streaming, donde sostuvo que Andrea del Boca habría intervenido para beneficiar a Manuel dentro del juego.
Además, mencionó una supuesta “bajada de línea” en la edición de los contenidos emitidos por el programa, con el objetivo de fortalecer la imagen del participante rumbo a la final.
Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que respalde esas versiones y el conductor del reality decidió responder públicamente ante la viralización del tema.
Las redes sociales y las teorías alrededor del reality
No es la primera vez que Gran Hermano 2026 queda envuelto en rumores de manipulación o favoritismos. A lo largo de esta edición, diferentes usuarios y cuentas con gran cantidad de seguidores instalaron teorías sobre presuntos arreglos, estrategias ocultas o beneficios hacia determinados jugadores.
En muchos casos, los debates se potencian por el fuerte fanatismo que generan algunos participantes, con perfiles dedicados exclusivamente a respaldar a sus favoritos y cuestionar a sus rivales.
La situación volvió a poner en escena el impacto de las redes sociales en el desarrollo del reality, donde cualquier comentario o situación dentro de la casa suele convertirse rápidamente en tema de discusión pública.