La gala de eliminación de este lunes en Gran Hermano: Generación Dorada dejó momentos de tensión, sorpresa y celebración. Luego de conocerse la salida de Brian Sarmiento, Zunino reaccionó con un festejo inesperado que rápidamente generó repercusiones entre los seguidores del reality.
Zunino revolucionó Gran Hermano con un apasionado beso y un salto a la pileta
Tras la salida de Brian Sarmiento, un participante sorprendió al acercarse a Juanicar, generó rumores de romance y encendió las redes entre seguidores.
El participante respiró aliviado cuando el conductor Santiago del Moro anunció que el exfutbolista debía abandonar la casa más famosa del país. Tras despedirse de su rival en el mano a mano, Zunino protagonizó una escena que no pasó inadvertida.
El inesperado beso
En medio de la euforia por continuar en competencia, Zunino decidió celebrar de una forma que tomó desprevenidos a sus compañeros y a la audiencia. Primero, le dio un apasionado beso en la boca a Juan “Juanicar” Caruso y, segundos después, se quitó parte de la ropa para lanzarse a la pileta, pese a las bajas temperaturas.
La secuencia no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a especular con un posible nuevo vínculo dentro del programa. En X, varios fanáticos del ciclo compartieron sus impresiones y hablaron de un nuevo “ship” entre los participantes.
“Zunino se dejó llevar por el momento y fue libre”, “Se notó que se tenían ganas”, “¡Esa cerradita de ojos!” y “Este era el ship que estábamos esperando”, fueron algunos de los mensajes que circularon tras la escena.
La eliminación de Brian Sarmiento
Brian Sarmiento quedó eliminado de Gran Hermano: Generación Dorada después de enfrentarse en un mano a mano con Zunino. La placa comenzó a desarmarse con la salida de Matías Hanssen, quien obtuvo apenas el 0.5% de los votos.
Más tarde, Juanicar celebró su continuidad luego de recibir el 2.4%, mientras que Yisela “Yipio” Pintos aseguró su permanencia con el 3.7%. De ese modo, el duelo final quedó definido entre Sarmiento y Zunino, dos jugadores que supieron ser aliados, aunque las diferencias de las últimas semanas terminaron alejándolos.
Las reacciones dentro de la casa
Antes de anunciar el resultado definitivo, Santiago del Moro pidió a los jugadores que se posicionaran detrás del participante que deseaban que continuara en competencia. La imagen dejó al descubierto nuevos alineamientos y distanciamientos dentro de la convivencia.
Uno de los movimientos que más llamó la atención fue el de Yanina Zilli, quien decidió ubicarse detrás de Zunino, marcando una clara distancia de Brian.
Finalmente, minutos después de las 23.30, Del Moro confirmó la eliminación del exfutbolista, generando sentimientos encontrados entre los participantes: mientras algunos celebraron su salida, otros no ocultaron la tristeza por su despedida.
El emotivo mensaje de Brian antes de irse
Antes de abandonar la casa, Brian dejó unas palabras para sus compañeros y pidió que no tomaran las discusiones personales fuera del contexto del juego.
“No se tomen las cosas de manera personal porque esto es un juego. No hubo nada en contra de ustedes”, expresó.
Además, aprovechó para disculparse con Juanicar por los conflictos que mantuvieron durante la convivencia. “La casa te gana y te hace demostrar cosas que no son verdad”, reflexionó.
En un momento de fuerte emoción, el exjugador explicó las razones que lo impulsaron a sumarse al reality. “Vine para que se me vea y empezar a tener trabajo de nuevo. Cumplí con lo que quise hacer porque quiero viajar otra vez a ver a mis hijas”, dijo visiblemente conmovido.