La casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó una nueva baja este lunes por la noche. Brian Sarmiento, exjugador de fútbol y uno de los participantes más conocidos de la edición, fue eliminado por decisión del público y debió despedirse de la competencia luego de una gala marcada por la tensión y la expectativa entre los seguidores del programa.
Gran Hermano Generación Dorada: Brian Sarmiento fue eliminado y quedó fuera de la competencia
El exfutbolista abandonó la casa por decisión del público tras una gala de eliminación que se definió en un mano a mano con Franco Zunino. Su salida reconfigura el juego cuando el reality entra en una etapa decisiva.
La definición se produjo después de una placa integrada por cinco participantes: Brian Sarmiento, Matías Hanssen, Juan “Juanicar” Caruso, Gisela “Yipio” Pintos y Franco Zunino. A medida que avanzó la noche, los concursantes fueron siendo salvados por el voto de la audiencia hasta que el exfutbolista y Zunino quedaron como los dos candidatos a abandonar la casa.
Una gala que terminó con sorpresa
La eliminación generó repercusiones entre los seguidores del ciclo debido a que las encuestas informales que circulaban en redes sociales mostraban una definición abierta e incluso algunas proyecciones ubicaban a Zunino como el posible eliminado. Sin embargo, el resultado final anunciado por el conductor Santiago del Moro modificó esos pronósticos y determinó la salida de Sarmiento.
La gala comenzó con la salvación de Matías Hanssen, quien recibió un porcentaje mínimo de votos negativos. Más tarde continuaron en carrera Juanicar y Yipio, dejando el desenlace en manos de dos jugadores que habían tenido protagonismo durante las últimas semanas.
Cuando llegó el momento de comunicar el resultado definitivo, Del Moro anunció que Brian Sarmiento era el participante elegido por el público para abandonar la casa. La decisión marcó el final de su recorrido en esta edición especial del reality emitido por Telefe.
Antes de retirarse, el exfutbolista se dirigió a sus compañeros con un mensaje de despedida. En sus palabras agradeció la experiencia y pidió disculpas por cualquier situación que pudiera haber generado malestar dentro de la convivencia. Según se observó en la transmisión, manifestó que lamentaba “haberle causado algún daño a alguien” durante su paso por el programa.
Cómo queda el juego tras la salida de Sarmiento
La eliminación de Brian Sarmiento se produce en un momento clave del certamen. Con más de tres meses de competencia, Gran Hermano Generación Dorada atraviesa una etapa en la que cada salida tiene impacto directo sobre las alianzas, los liderazgos y las estrategias dentro de la casa.
Sarmiento había logrado consolidar un perfil de fuerte exposición dentro del programa. Su participación estuvo marcada por momentos de alta visibilidad, discusiones, acercamientos con distintos grupos y una presencia constante en las conversaciones de los fanáticos del reality. Esa combinación lo convirtió en uno de los nombres más comentados de la temporada.
La permanencia de Franco Zunino, por su parte, abre una nueva etapa en la competencia. El participante logró superar una de las placas más exigentes de las últimas semanas y continúa en carrera hacia las instancias decisivas del programa. Tras conocerse el resultado, celebró junto a sus compañeros la continuidad dentro de la casa.
La salida de Sarmiento también modifica el equilibrio interno entre los distintos grupos que permanecen en juego. Con menos participantes y una definición cada vez más cercana, las próximas nominaciones podrían redefinir las relaciones construidas durante los últimos meses y acelerar movimientos estratégicos entre los concursantes.
Mientras tanto, el reality continúa avanzando hacia una nueva semana de competencia. Los participantes que lograron superar la última placa buscarán fortalecer sus posiciones dentro de la casa más famosa del país, en un contexto donde cada voto y cada decisión comienzan a tener un peso cada vez mayor en la recta final del certamen.