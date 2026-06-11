La convivencia dentro de Gran Hermano: Generación Dorada parece atravesar un momento complejo. A los abandonos e ingresos que marcaron esta edición del reality, ahora se sumó un nuevo episodio protagonizado por Charlotte Caniggia, quien manifestó su deseo de abandonar la casa.
Charlotte Caniggia quiso abandonar la casa de Gran Hermano tras una crisis
La hija de Mariana Nannis mostró signos de agotamiento emocional, generando preocupación entre los seguidores del programa tras un episodio de tensión en vivo.
En las últimas horas, usuarios en redes sociales viralizaron un fragmento de la transmisión en vivo de 24 horas en el que la hija de Mariana Nannis se mostró visiblemente afectada por el encierro.
Charlotte expresó su malestar y dejó entrever su incomodidad dentro del reality. “No aguanto, no aguanto, no, no creo, no, creo que no”, se la escucha decir en el clip que rápidamente comenzó a circular entre seguidores del programa.
Tras ese momento de tensión, la transmisión fue interrumpida y pasó a una pantalla en negro, lo que generó especulaciones entre los fanáticos del ciclo de Telefe.
Una edición marcada por las salidas
Si algo dejó en evidencia esta temporada de Gran Hermano es la gran cantidad de situaciones de desgaste entre los participantes. En distintas oportunidades, el programa enfrentó pedidos de salida y momentos de crisis dentro de la casa.
Incluso, el “Big” ya intervino anteriormente cuando algunos jugadores expresaron de manera reiterada su incomodidad con la convivencia o el aislamiento, invitándolos a definir si deseaban continuar en competencia.
Hasta el momento, no hubo ningún comunicado oficial sobre si se emitirá un mensaje dentro de la casa respecto a la situación de Charlotte o si el episodio quedará sin mayores consecuencias.
Quiénes son los nominados
Mientras tanto, el reality sigue adelante y el público ya vota por sus participantes favoritos. En esta oportunidad, la placa de nominados quedó conformada por Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Steffy Pereira —conocida como “Campanita”—, Sol Abraham, Luana Fernández, Gisela “Yipio” Pintos, Leandro Nigro, Alejandra Majluf y Andrea del Boca.