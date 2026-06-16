La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una nueva gala de eliminación que modificó el desarrollo del juego. Franco Zunino se convirtió en el nuevo participante en abandonar el reality luego de perder el mano a mano frente a Steffany "Campanita" Pereira, quien logró el respaldo del público para continuar en competencia.
Franco Zunino quedó eliminado de Gran Hermano
El participante dejó la casa más famosa del país tras una ajustada definición con Steffany "Campanita" Pereira. Su salida se produjo apenas una semana después de haber protagonizado una de las eliminaciones más comentadas de la temporada, cuando superó a Brian Sarmiento.
La salida del jugador marca un nuevo cambio en el escenario del programa, donde las alianzas y estrategias cobran cada vez mayor importancia a medida que avanza el certamen.
Una gala con una definición ajustada
La noche comenzó con una placa numerosa integrada por varios participantes que buscaban asegurar su continuidad. Como ocurre habitualmente en esta etapa del programa, algunos concursantes lograron salir rápidamente de la zona de riesgo gracias al apoyo del público, mientras que otros debieron esperar hasta el tramo final de la emisión para conocer su destino.
Con el correr de la gala, la tensión fue creciendo hasta desembocar en un mano a mano entre Franco Zunino y Steffany "Campanita" Pereira. Ambos llegaron a la definición después de una semana marcada por estrategias, nominaciones y fuertes movimientos dentro de la casa.
Finalmente, el conductor Santiago del Moro anunció que el público había decidido la eliminación de Zunino, quien debió despedirse de sus compañeros y abandonar el juego. La decisión sorprendió a parte de la audiencia, ya que el participante venía de protagonizar uno de los momentos más recordados de la edición al imponerse días atrás sobre Brian Sarmiento en otra definición muy pareja.
La permanencia de Campanita, en tanto, le permite seguir en carrera en una competencia que se vuelve cada vez más exigente y donde cada voto modifica el equilibrio interno entre los distintos grupos que conviven en la casa.
Durante su despedida, Zunino agradeció el apoyo recibido durante su paso por el programa y saludó a sus compañeros antes de cruzar la puerta de salida. Como ocurre en cada eliminación, el participante tendrá ahora la posibilidad de analizar su desempeño desde afuera y conocer cómo fue percibido por el público durante las semanas que permaneció en competencia.
Cómo cambia el juego tras la salida de Zunino
La eliminación de Franco Zunino tiene un impacto directo en la dinámica del reality. El jugador se había convertido en uno de los protagonistas de las últimas semanas gracias a su perfil competitivo y a las distintas estrategias que desarrolló para mantenerse dentro de la casa.
Uno de los episodios que más repercusión generó fue su permanencia frente a Brian Sarmiento en la gala anterior. En aquella oportunidad, el exfutbolista resultó eliminado con un amplio porcentaje de votos negativos, mientras Zunino celebró su continuidad con una efusiva reacción que rápidamente se viralizó en redes sociales.
Sin embargo, una semana después el escenario cambió por completo. El apoyo del público favoreció esta vez a Campanita, que logró imponerse en la definición y mantenerse dentro del programa.
La salida de Zunino también obliga a reconfigurar las alianzas dentro de la casa. Varios de los participantes que mantenían afinidad con él deberán redefinir sus estrategias de cara a las próximas nominaciones, mientras que otros jugadores podrían aprovechar este nuevo escenario para fortalecer su posición en el juego.
En paralelo, la competencia entra en una etapa decisiva. Cada gala adquiere mayor relevancia porque el número de participantes disminuye y las diferencias entre los distintos grupos se hacen más visibles. Las decisiones del público pasan a tener un peso determinante en el desarrollo del reality y cualquier cambio puede modificar el rumbo de la competencia.
El programa, conducido por Santiago del Moro y emitido por Telefe, continúa siendo uno de los ciclos de mayor audiencia de la televisión argentina. Además de la repercusión en pantalla, cada gala genera un intenso debate en redes sociales, donde los seguidores analizan estrategias, respaldan a sus favoritos y anticipan posibles escenarios para las próximas eliminaciones.
Con la salida de Franco Zunino, Gran Hermano Generación Dorada suma un nuevo capítulo a una edición caracterizada por cambios constantes, definiciones ajustadas y un juego cada vez más abierto. En las próximas semanas, los participantes que siguen en carrera buscarán consolidar sus alianzas y evitar quedar expuestos en una competencia donde el voto del público continúa siendo el factor decisivo.