La enemistad entre Andrea del Boca y Solange Abraham volvió a quedar en evidencia en Gran Hermano: Generación Dorada, donde ambas participantes protagonizaron un fuerte cruce durante una de las pruebas del líder, que terminó con acusaciones, gritos y reclamos frente a las cámaras.
Andrea del Boca acusó a otra participante de Gran Hermano de querer pegarle
La actriz discutió con Solange Abraham en el reality y pidió revisar cámaras de la casa tras acusarla de un intento de agresión durante la prueba semanal.
Todo ocurrió en el marco de la competencia en la que Matías Hanssen se consagró como líder de la semana. En ese contexto, se produjo una situación que derivó en una discusión intensa entre Andrea y Solange, quienes ya habían mostrado una relación tensa dentro de la casa.
La actriz acusó a la modelo de haberla golpeado de manera involuntaria durante el desarrollo de la prueba, lo que desató el conflicto inmediato entre ambas.
Acusaciones cruzadas
“Yo no voy a hacer el jueguito de ustedes de ir a denunciarlas. Pero si vos venís y hay una persona al lado y hacés así, es obvio que le vas a pegar”, expresó Andrea del Boca, molesta por lo ocurrido.
Solange, por su parte, negó la acusación y pidió la revisión de las imágenes: “Dice que la empujé adrede, por favor. Revisá las imágenes. Yo hago mi propia denuncia. La rocé sin querer”, sostuvo.
A partir de allí, la discusión subió de tono con ambas participantes defendiendo sus posturas y dirigiéndose también a las cámaras del reality para respaldar sus versiones.
La tensión en la casa
En medio del cruce, Solange elevó el tono de voz y pidió reiteradamente la intervención de “Gran Hermano”, asegurando que la situación debía ser revisada. Además, lanzó fuertes críticas hacia otros participantes del reality, a quienes acusó de no involucrarse en las competencias.
Andrea, por su parte, respondió con una advertencia sobre el límite del conflicto: “La próxima vez que me toques, atenete a las consecuencias”, expresó, lo que intensificó aún más la tensión entre ambas.
El intercambio terminó con ambas participantes manteniendo sus posturas firmes y el ambiente completamente cargado dentro de la casa.