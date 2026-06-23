La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió este lunes una nueva noche decisiva. En la 18ª gala de eliminación, el voto del público determinó la salida de Steffany "Campanita" Pereira, quien perdió el mano a mano final y debió abandonar la competencia.
Gran Hermano 2026: quién fue la nueva eliminada
La participante Steffany "Campanita" Pereira quedó eliminada por decisión del público en una nueva gala de Gran Hermano Generación Dorada. Su salida reconfiguró el juego cuando faltan pocas semanas para la definición del reality.
La eliminación se produjo en una instancia clave del certamen, cuando el número de participantes comienza a reducirse y cada votación adquiere mayor peso en la definición del juego.
Una placa con cinco jugadores y una definición ajustada
La gala comenzó con cinco participantes nominados: Catalina "Titi" Tcherkaski, Steffany "Campanita" Pereira, Cinzia Francischiello, Manuel "Manu" Ibero y Solange Abraham. Días antes, Tamara Paganini y Emanuel Di Gioia habían logrado salir de placa gracias al voto positivo del público, por lo que llegaron a la gala con su continuidad asegurada.
Como es habitual en esta etapa del programa, el conductor Santiago del Moro fue anunciando de manera gradual a los participantes que permanecían en la competencia. Con cada nombre que abandonaba la placa, la tensión aumentó dentro de la casa y también entre los seguidores del ciclo.
La definición quedó finalmente entre Campanita y otro de los nominados. Tras conocerse el resultado, Del Moro confirmó que la participante paraguaya era quien debía abandonar la casa por decisión de la audiencia. La eliminación marcó el final de un recorrido que estuvo atravesado por alianzas, enfrentamientos y cambios de estrategia.
Campanita había logrado sostenerse en semanas anteriores e incluso había protagonizado una de las eliminaciones más comentadas del certamen al superar en el voto telefónico a Franco Zunino. Sin embargo, esta vez no consiguió el respaldo suficiente del público para continuar en carrera.
Antes de dejar la casa, la concursante se despidió de sus compañeros con abrazos y palabras de agradecimiento. Algunos participantes lamentaron su salida, mientras que otros interpretaron el resultado como una señal de cómo está leyendo el público las estrategias y vínculos que se consolidaron durante las últimas semanas.
Cómo sigue el juego rumbo a la recta final
Con una participante menos, Gran Hermano Generación Dorada entra en una fase decisiva. Cada eliminación modifica el equilibrio interno de la casa y obliga a los jugadores a redefinir alianzas y estrategias de cara a las próximas nominaciones.
La salida de Campanita también impacta en uno de los grupos que venía sosteniendo una alianza estable dentro del reality. Ahora, quienes permanecen en competencia deberán reorganizar su juego para afrontar una etapa en la que cada voto puede resultar determinante.
En las próximas emisiones se desarrollarán nuevas pruebas por beneficios e inmunidad, además de una nueva gala de nominación que definirá la próxima placa. Con menos participantes, la convivencia adquiere un nivel mayor de exposición y cualquier conflicto o decisión estratégica puede influir en la percepción del público.
La edición 2026 de Gran Hermano ha estado marcada por el ingreso de figuras conocidas, exparticipantes de realities y concursantes anónimos, una combinación que generó permanentes cambios en la dinámica del juego. A medida que se acerca la final, las diferencias entre los distintos grupos se vuelven más evidentes y cada eliminación adquiere un valor estratégico.
La continuidad del certamen dependerá, como hasta ahora, exclusivamente del voto de la audiencia, que semana tras semana define quién sigue en carrera por el premio mayor. Tras la 18ª gala de eliminación, la competencia quedó reducida a un grupo cada vez más pequeño de aspirantes al título, mientras el reality entra en su tramo decisivo.