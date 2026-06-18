Moria Casán volvió a apuntar contra Andrea del Boca y lanzó duras críticas sobre su participación en Gran Hermano: Generación Dorada. La actriz y conductora se refirió al desempeño de la protagonista de exitosas telenovelas durante una entrevista en el programa Se picó, emitido por el canal de streaming República Z.
Moria Casán fue lapidaria con Andrea del Boca: “La veo en decadencia”
La conductora criticó la imagen y actitud de una participante de reality, cuestionando su autenticidad y estrategia frente a las cámaras, generando debate.
La opinión de la diva surgió luego de que Kennys Palacios, exintegrante del reality y cercano a Andrea dentro del juego, le pidiera una evaluación sobre el presente de la actriz en la casa más famosa del país.
La crítica de Moria Casán
Lejos de esquivar la pregunta, Moria fue contundente al referirse a la imagen que proyecta Del Boca dentro del reality.
“La veo en la mayor decadencia que vi en mi vida”, afirmó la diva, aunque aclaró que no se refería a una cuestión física sino a lo que definió como una “dejadez de aspecto”.
En ese sentido, explicó que no tiene objeciones sobre mostrarse sin maquillaje o con una imagen relajada durante el encierro, pero cuestionó la forma en que Andrea eligió presentarse ante las cámaras.
“Vos podés estar con la cara lavada, podés estar sin makeup, podés estar como se te cante porque ahí son cien días”, expresó.
Las dudas sobre una posible estrategia
Durante la charla, Moria también puso en duda que la actitud de Andrea responda a una estrategia de juego.
“No sé si hace un personaje como para parecer más natural, que yo no me lo creo”, sostuvo al analizar el perfil que muestra la actriz dentro de la casa.
La conductora incluso ironizó sobre algunos accesorios utilizados por Del Boca durante la convivencia. “Me sorprende que se ponga un coso de plástico en la cabeza”, comentó entre risas.
Más adelante, Gastón Trezeguet sugirió que la participante podría estar intentando conectar con un determinado sector de la audiencia mediante una imagen más sencilla y cotidiana. Sin embargo, Casán rechazó esa interpretación y fue categórica: “No le creo el personaje de relajada”.
La artista también cuestionó la idea de que ese estilo pueda generar identificación con un público tradicional. “Empatizar con la señora del batón, el plástico y el rulero en la cabeza no existe más, mi amor”, lanzó.
Además, agregó que la realidad de muchas mujeres cambió con el paso del tiempo. “Las ‘doña Rosa’ usan uñas postizas y pestañas postizas más grande que yo”, afirmó.
Una pelea que viene desde antes
Las diferencias entre ambas figuras no son nuevas. El enfrentamiento volvió a tomar fuerza desde que Andrea ingresó a Gran Hermano y protagonizó algunos cruces dentro de la casa.
Uno de ellos fue con Yanina Zilli, amiga de Moria. En aquella discusión, Del Boca cuestionó ciertos comportamientos vinculados al ambiente de las vedettes.
La respuesta de Casán llegó poco después. La conductora defendió el rol de las vedettes en el espectáculo argentino y recordó episodios del pasado que compartió con la actriz.
“Cuando Andrea atravesó un juicio y ningún abogado quería tomar el caso, me llamó para pedirme ayuda”, aseguró.
En ese contexto, volvió a marcar diferencias respecto de ciertas declaraciones realizadas por la participante de Gran Hermano y reivindicó el lugar que ocuparon las vedettes dentro de la industria del entretenimiento.