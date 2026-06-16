El panelista y ex jugador de Gran Hermano Gastón Trezeguet recibió un botón antipánico luego de haber denunciado la recepción de mensajes escalofriantes en donde lo amenazaban de muerte con palabras como “tiros” y “descuartización”.
Amenazaron a Gastón Trezeguet con matarlo a tiros y descuartizarlo
El episodio inició con mensajes escalofriantes a través de redes sociales. El ex Gran Hermano El mismo mediático compartió una captura de pantalla con el texto que le había dejado un usuario y realizó la denuncia judicial.
El mismo mediático compartió una captura de pantalla con el texto que le había dejado un usuario de la plataforma Instagram y añadió: “Yo entiendo todo de Gran Hermano, pero hay mensajes que no voy a dejar pasar y este es uno de ellos. La denuncia está hecha y espero que lo agarren y responda ante la justicia”.
En el escrito que recibió, el emisor identificado como “TurcoBsAs” apuntó: “Te vamos a hacer mierda mañana a tiros, pedazo de puto. Ahí vas a saber estudiar, en el infierno. HDRMP. Dedos, tiritos y descuartización total. Putoooo”.
Además, Trezeguet mostró la orden de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, donde se asentó la entrega del dispositivo antipánico, con intervención del Ministerio Público Fiscal porteño de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Número 5.
La causa quedó en manos del fiscal Miguel Ángel Ramón Kessler y, con orden del magistrado interviniente “se solicita que se le otorgue botón de pánico al mencionado damnificado”, mientras se realizan las averiguaciones correspondientes.