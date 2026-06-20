¿Qué pasó?

Tras un breve romance, Daniela Celis confirmó su separación de Nick Sicaro

La ex participante de Gran Hermano y madre de las gemelas Aimé y Laia anunció el final de su relación a través de las redes sociales. Según la influencer, el quiebre se dio en buenos términos y de común acuerdo, poniendo fin a un vínculo que había ganado notoriedad en los últimos meses.