La realidad de las redes sociales suele ir a una velocidad distinta, pero esta vez la confirmación llegó de primera mano. En las últimas horas, Daniela Celis volvió a posicionarse en el centro de la escena mediática tras anunciar públicamente el final de su relación amorosa con Nick Sicaro. La influencer eligió sus plataformas digitales para dirigirse de forma directa a sus seguidores, intentando disipar cualquier tipo de especulación sobre los motivos de la ruptura.
Tras un breve romance, Daniela Celis confirmó su separación de Nick Sicaro
La ex participante de Gran Hermano y madre de las gemelas Aimé y Laia anunció el final de su relación a través de las redes sociales. Según la influencer, el quiebre se dio en buenos términos y de común acuerdo, poniendo fin a un vínculo que había ganado notoriedad en los últimos meses.
A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, la ex Gran Hermano compartió un breve pero contundente mensaje con el que buscó aclarar el presente de la pareja: 'Como ustedes fueron parte de todo esto, queríamos compartirles que con Nico somos amigos, ya no estamos más juntos', expresó, y concluyó con un pedido implícito de tranquilidad para este nuevo proceso personal: 'Agradecemos a todos por el respeto y la buena energía siempre. Los queremos'.
Un romance breve bajo los focos
La noticia causó sorpresa entre los fanáticos del mundo del espectáculo, dado que el noviazgo se había oficializado hacía apenas unos meses. Durante este tiempo, ambos se habían mostrado muy unidos, compartiendo postales de su rutina diaria, salidas y eventos públicos que rápidamente se viralizaban entre las comunidades de seguidores de la joven de Moreno.
La relación con Sicaro había comenzado a ganar visibilidad poco tiempo después de que Celis concluyera su vínculo con Thiago Medina, ex compañero de reality y padre de sus hijas gemelas. Por este motivo, el nuevo romance de la mediática era seguido de cerca por la prensa de espectáculos y por un público que acompañó cada etapa de su exposición posterior al programa televisivo.
Los motivos, bajo reserva
Hasta el momento, ni la influencer ni el joven brindaron mayores precisiones sobre las razones que desgastaron la pareja en tan corto plazo. No obstante, por el tono del comunicado y las primeras reacciones en sus entornos, la determinación se habría tomado de mutuo acuerdo, con la intención de preservar un buen vínculo afectivo desde el plano de la amistad.
Mientras el anuncio continúa sumando réplicas y mensajes de apoyo en el universo digital, Daniela Celis optó por mantener la sobriedad, refugiándose en su actividad laboral y en el cuidado de sus hijas, marcando un límite claro frente a las consultas del plano estrictamente privado.