"Mostrarles todo..."

Flor Vigna se lanzó a una plataforma para adultos y se filtraron las fotos

La polifacética artista argentina dio un nuevo giro a su carrera al unirse a la reconocida plataforma de contenido para adultos. Lo anunció a través de sus redes sociales con una sesión fotográfica que juega con la mística albiceleste y una propuesta directa para interactuar con sus seguidores de manera exclusiva.