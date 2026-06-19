Bailarina, cantante, influencer y hasta boxeadora: Florencia Vigna ha demostrado a lo largo de su carrera que no le teme a los desafíos ni a la reinvención constante. En esta oportunidad, la joven sorprendió a su comunidad virtual, que supera los cinco millones de seguidores, al anunciar oficialmente su desembarco en OnlyFans.
Flor Vigna se lanzó a una plataforma para adultos y se filtraron las fotos
La polifacética artista argentina dio un nuevo giro a su carrera al unirse a la reconocida plataforma de contenido para adultos. Lo anunció a través de sus redes sociales con una sesión fotográfica que juega con la mística albiceleste y una propuesta directa para interactuar con sus seguidores de manera exclusiva.
La noticia llegó acompañada de una jugada producción fotográfica de impronta minimalista y estética celeste y blanca, en sintonía con el fervor por la Selección Argentina. En las imágenes compartidas para promocionar el lanzamiento, se la puede ver vistiendo un top deportivo con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino y las tres estrellas doradas, una propuesta visual que rápidamente encendió las interacciones en las plataformas digitales.
Contacto directo y contenido sin filtros
La decisión de sumarse a este espacio busca, según la propia artista, establecer un canal de comunicación mucho más estrecho y sin las restricciones habituales de otras redes sociales de mayor alcance público. 'Este es mi espacio para mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo. Voy a estar respondiendo todo, prefiero hablar por acá que por otras redes', dice en diálogo con este medio a través de la descripción de su flamante perfil oficial.
Para traccionar a sus primeros suscriptores, la exintegrante de Combate implementó una estrategia de lanzamiento con un beneficio económico temporal, ofreciendo un descuento del 50% durante los primeros treinta días de membresía. No es la primera vez que Vigna incursiona en este modelo de negocios digital, ya que en etapas anteriores de su carrera había participado con iniciativas similares en la plataforma Divasplay.
Entre la libertad estética y la filosofía de vida
Este lanzamiento coincide con un momento de profunda introspección para la cantante, quien recientemente compartió en sus redes su pesar por el fallecimiento del artista estadounidense Oliver Tree. El suceso parece haber impulsado en ella una búsqueda de mayor autenticidad y desapego de las críticas externas, un factor que resuena con fuerza en su nuevo proyecto.
En sus canales habituales, Vigna dejó una reflexión que ayuda a contextualizar este presente laboral y personal, enfocado en vivir sin condicionamientos. 'La vida es un ratito no más… Vivítela a pleno, sin importar el qué dirán. Cree en vos y cuida mucho a los tuyos, hoy estamos, mañana no…', había manifestado la bailarina días atrás, dejando en claro que su actual apuesta por la libertad de contenidos responde, fundamentalmente, a una filosofía de vida donde la aprobación ajena ha pasado a un segundo plano.