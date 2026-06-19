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El romántico saludo mundialista de Leandro Paredes para Camila Galante

En medio de la concentración mundialista en EE.UU., el mediocampista argentino envió un emotivo mensaje de cumpleaños a su esposa, destacando su amor y complicidad.

El volante argentino, en plena concentración mundialista, conmueve con un mensaje público a su esposa en su cumpleaños, destacando su amor y complicidad.El volante argentino, en plena concentración mundialista, conmueve con un mensaje público a su esposa en su cumpleaños, destacando su amor y complicidad.
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En plena concentración en Estados Unidos por el Mundial 2026, el mediocampista de la Selección Argentina se tomó un respiro de la alta competencia para dedicarle un emotivo mensaje a su esposa y madre de sus hijos. Una historia de amor que lleva 16 años y que vuelve a consolidarse frente a los ojos del mundo.

El día a día en la concentración de la Selección Argentina durante una Copa del Mundo suele estar marcado por el hermetismo, los entrenamientos exigentes y la estricta rutina que impone la alta competencia. Sin embargo, cuando la fibra íntima se toca, no hay distancias ni husos horarios que valgan. Así lo demostró Leandro Paredes, quien en las últimas horas utilizó sus redes sociales para homenajear públicamente a su esposa, Camila Galante, en el día de su cumpleaños.

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El futbolista surgido en Boca Juniors se encuentra enfocado en el Mundial 2026, que se disputa en suelo norteamericano. A pesar de los miles de kilómetros que lo separan de su hogar, el campeón del mundo conmovió a sus más de doce millones de seguidores en Instagram con una dedicatoria cargada de romanticismo y complicidad.

.El mediocampista de la Selección Argentina se tomó un respiro de la alta competencia para dedicarle un emotivo mensaje a su esposa y madre de sus hijos.

El posteo que enterneció a las redes

Para la ocasión, el volante central eligió dos postales muy significativas. En la primera de ellas se los puede ver abrazados en la calidez y la intimidad de su casa, mientras que en la segunda disfrutan de una cena romántica a la luz de las velas.

El texto que acompañó las imágenes no dejó lugar a dudas sobre el presente de la pareja: 'Feliz cumpleaños amor de mi vida. Espero y deseo que seas siempre muy pero muy feliz. Te amo con el alma hermosa', escribió el jugador, cosechando de inmediato miles de interacciones y saludos de fanáticos y compañeros del plantel albiceleste.

Una cena con historia y el fin de los rumores

La elección de las fotografías de Paredes no parece azarosa. La imagen de la cena romántica guarda un fuerte significado para el matrimonio, ya que fue la misma que utilizaron tiempo atrás para mostrarse públicamente unidos y dejar atrás las versiones malintencionadas que habían circulado en los medios de espectáculos.

Mirá tambiénCamila Galante rompe el silencio en medio de rumores de infidelidad de Leandro Paredes con Evangelina Anderson

Cabe recordar que, en marzo de este año, la pareja debió enfrentar una fuerte ola de rumores sobre un supuesto affaire del futbolista, en medio de versiones cruzadas del ambiente artístico. Lejos de alimentar las polémicas, tanto el jugador como la empresaria cosmética eligieron el silencio y el refugio familiar para desactivar cualquier atisbo de crisis. Hoy, con tres hijos en común y 16 años de historia compartida desde que eran adolescentes, el vínculo se muestra inquebrantable.

.La imagen de la cena romántica guarda un fuerte significado para el matrimonio, ya que fue la misma que utilizaron tiempo atrás para mostrarse públicamente unidos y dejar atrás las versiones malintencionadas que habían circulado en los medios de espectáculos.

El sostén detrás del jugador

Mientras el mediocampista busca volver a hacer historia con la camiseta celeste y blanca en Estados Unidos, Camila Galante continúa al frente de sus emprendimientos estéticos en el país, consolidada además como una de las figuras más activas y queridas dentro del grupo de las parejas de los futbolistas de la Selección.

El saludo de Paredes no es un hecho aislado: refleja la idiosincrasia de un plantel que ha hecho del culto a la familia una de sus principales banderas. A la distancia, pero con el pensamiento fijo en sus seres queridos, el volante recarga energías desde los afectos para seguir dando batalla en el certamen deportivo más importante del planeta.

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