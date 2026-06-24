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Gran Hermano: El Turco García ingresó al “congelados” y emocionó a la casa con un mensaje a su esposa

El exfutbolista Carlos “El Turco” García tuvo una aparición especial en la casa de Gran Hermano durante la dinámica del “congelados” y dejó un mensaje cargado de emoción dirigido a su esposa, en un momento que impactó a los participantes y se viralizó en redes sociales.